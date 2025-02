Il talento argentino classe 2004 ha già stupito nelle sue prime gare in Italia indossando la maglia amaranto dei cratensi. È un elemento di grande velocità e tecnica, già incisivo con cinque gol realizzati in un mese con un seguito non indifferente anche sui social

C’è un filo in comune che lega l’Argentina e Bisignano, tracciato sulla velocità che in campo mette sempre il talentuoso classe 2004 Vico Santiago. Uno degli ultimi colpi di mercato della società del presidente Greco sta diventando sempre più protagonista nel girone A della Prima Categoria.

La classe si nota tutta, il numero 20 ha un tocco di palla caratteristico e una velocità non indifferente sulla fascia destra, spaziando poi per tutto il campo. Forse un po’ …troppo innamorato del pallone e dribblomane, ha dalla sua il passo sudamericano che è difficile non notare durante i match del Bisignano, sempre commentati, per altro, da un nutrito… fan club di tifosi che lo seguono dall’altra parte del mondo.

Vico Santiago vede la porta con costanza con cinque gol realizzati, ma soprattutto ha avuto un impatto importante col calcio calabrese: «Ho deciso di giocare in Italia, perché sentivo che questa era un’ottima opportunità per crescere nella mia carriera. Da molto tempo cercavo la possibilità di venire, voglio continuare a migliorare per il mio futuro».

Ha una visuale ben precisa del suo percorso sportivo, fare il calciatore è ciò che desidera e anche ad alti livelli. Prima di arrivare in Italia ha avuto un curriculum di tutto rispetto nel suo percorso di crescita, vestendo – seppur a livello giovanile – la prestigiosa casacca del River Plate: «Tutto iniziò quando avevo undici anni: un calciatore del River mi vide giocare, parlarono poi con la mia famiglia e la società mi offrì una pensione al club. Senza esitazione sono partito per Buenos Aires, che era distante 800 chilometri dal mio paese. In seguito ho giocato anche per Newell's Old Boys, Atletico de Rafaela e Deportivo Moron».

Tra le sue caratteristiche privilegia «i passaggi filtranti e gli uno contro uno» ma è spesso in campo aperto che dà il meglio, sfruttando la capacità di entrare tra le linee dei difensori. L’attaccante vale il prezzo del biglietto sia nel presente che nel futuro, a patto di mantenere la testa sul campo, senza lasciarsi scoraggiare.

Vico ha ambizione e voglia di essere sempre più determinante: «Il mio obiettivo personale è di continuare la mia crescita. Come prima soddisfazione vorrei salire di categoria con il Bisignano e poi qui in Italia cercare di confermarmi e arrivare più in alto possibile. Mi piacerebbe tra qualche tempo giocare in altri contesti, magari in Serie D, ed è per questo che sto lavorando».