Un’annata ricca di soddisfazioni per Ferdinando Guerrisi talentuoso centrocampista di Gioia Tauro, che in stagione ha vinto la Coppa Italia Dilettanti indossando la maglia del Bocale, club che milita nel campionato di Eccellenza calabrese, e da pochi giorni ha conseguito la Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive. L’atleta si è dimostrato campione nel calcio e fuori dal rettangolo verde.

Con lungimiranza ha fatto ben conciliare la carriera sportiva al percorso di studi. «Continuerò a studiare per prendere la laurea magistrale per poter poi anche insegnare nelle scuole, e nello stesso tempo proseguirò a giocare – spiega Ferdinando Guerrisi -. Questo traguardo lo dedico ai miei genitori, la mia ragione di vita, e ai miei nipoti, la luce dei miei occhi. Parlando di sport, la mia priorità è rimanere al Bocale. Mi hanno contattato tre quattro squadre sia di Eccellenza e Promozione e valuteremo. Spero che la squadra della mia città, la Gioiese, si risollevi e torni come prima».



Per motivi lavorativi, Ferdinando Guerrisi al termine della passata trionfale stagione disputata con la casacca viola della Gioiese aveva deciso abbandonare il calcio, trasferendosi al Nord. Poi, è rientrato giocando nel torneo di Promozione con la Saint Michel e una seconda parte di stagione in Eccellenza al Bocale del presidente Cogliandro. Il grintoso centrocampista si rivela sempre decisivo, difatti è da tre anni consecutivi che conquista la Coppa Italia Dilettanti, prima con il Locri, poi con la Gioiese e nel campionato 2023/2024 con il Bocale di mister Saviano. Ferdinando Guerrisi, professione: dottore e calciatore.