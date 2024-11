VIDEO | Il terzino ha sposato la causa rossoblù e non pensa al passato che lo ha visto giocare in Serie A anche insieme a CR7: «Sono giovane ed ho ancora tanto da dimostrare»

Nuovi Lupi in store: l’iniziativa del Cosenza Calcio che permette ai tifosi di incontrare i propri beniamini presso lo store di via Arabia ha visto protagonisti ieri pomeriggio i quattro acquisti arrivati in rossoblù nel mercato di gennaio.

E, se per Michele Camporese è stato un graditissimo ritorno a due anni fa, per Mirko Antonucci, Bright Gyamfi e Gianluca Frabotta è stata una meravigliosa prima volta in mezzo ai supporter silani. Quest’ultimo è stato in assoluto il più gettonato di tutti.

«Mi sono trovato bene sin dall’inizio con i compagni, con l’allenatore, con tutti: sono quindi molto contento di essere qui a Cosenza». Gianluca Frabotta benedice il giorno in cui il ds Gemmi lo ha chiamato per indossare la casacca dei Lupi e afferma di avere motivazioni altissime nonostante nel giro di poco tempo sia passato dal giocare alla Juventus di Cristiano Ronaldo a club di Serie B. La sua nuova parentesi in rossoblù, tuttavia, è animata da una grande voglia di riscatto dopo il flop di Bari. «Le motivazioni ci sono sempre, perché comunque ogni anno bisogna comprovare il proprio valore – spiega Frabotta non guardando indietro e non ripensando alla stagione vissuta con il campione portoghese -. Non basta quello che si è fatto, inoltre sono giovane ed ho ancora tanto da dimostrare».

