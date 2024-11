In Cina in queste ore si sta svolgendo il Campionato mondiale di Danze standard e Latino americane. Nella città di Shenzhen che ospita l'Universal open dance championship poche ore fa è stato premiato l'unico talento calabrese presente in gara, con al fianco la ballerina Rebecca Migliaro.

Eccellente il risultato nella "Rising star". Il semifinalista del campionato mondiale è Silvio De Diego, 24 anni, di Tortora, provincia di Cosenza.

