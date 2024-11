Medaglia d’oro di danza sportiva per la coppia di ballerini professionisti cosentini Federica e Alessandro Bosco ai German open championship di Stoccarda.

Alessandro e Federica, fratelli gemelli di 28 anni originari di Rende, all’apice di una carriera che li ha visti calpestare le piste di tutto il mondo sempre da protagonisti, dopo aver ballato per altre nazioni con partner differenti, sono tornati a ballare insieme dopo 10 anni e alla loro prima gara da professionisti si sono aggiudicati il gradino più alto del podio nella massima categoria delle danze standard, quella dei professionisti Rising Star, mettendo dietro di loro nazioni come Cina, Giappone, Russia, Stati Uniti e tante altre che hanno preso parte a quella che è una la gara più importante al mondo aggiudicandosi tutti i cinque balli da gara (Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Fox Trot, Quick Step). Gli atleti fanno parte dell’associazione sportiva Dancing club di Cosenza guidata dal maestro Stefano Spadafora.

Al loro ritorno in Italia hanno ricevuto i complimenti di tutta la comunità del mondo della danza sportiva, dalla Regione sono arrivati i ringraziamenti del presidente della Federazione italiana danza sportiva calabrese e quelli della provincia di Cosenza per aver portato in Italia quest’importante medaglia mai conseguita prima d’ora da una coppia calabrese.