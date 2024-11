La Questura di Reggio Calabria ha emesso 6 provvedimenti di Daspo nei confronti di sei tifosi del Locri, responsabili a vario titolo di un fitto lancio di oggetti e di bottiglie d’acqua all’indirizzo della terna arbitrale e dei giocatori del Marsala, nel corso del match valevole per il campionato di serie D disputato lo scorso marzo.

Nello specifico gli stessi hanno forzato il cancello di ingresso ripetutamente con calci, pugni e spintoni e, subito dopo, hanno danneggiato e frantumato il pannello in plexiglass che ricopre l’inferriata del cancello. Soltanto il pronto intervento del personale della Polizia di Stato e dei Militari dell’Arma e della Guardia di Finanza, impiegati in servizio di ordine pubblico, riusciva ad evitare che la situazione degenerasse.

Nei confronti dei responsabili del lancio di oggetti e bottiglie in campo, C.G. cl.’85, C.F. cl.’60 e O.A. cl.’86, il provvedimento di Daspo. è stato emesso per la durata di tre anni. Nei confronti delle persone responsabili di aver forzato, al termine della partita, il cancello di ingresso agli spogliatoi, C.G. cl.’76, M.V. cl.’89 e T.R. cl.’78, il provvedimento di Daspo è stato emesso per la durata di due anni, ad eccezione del primo, C.G. cl.’76, già destinatario di un provvedimento di Daspo. emesso nel 1996 dal Questore della Provincia di Crotone, per il quale l’odierno provvedimento è stato emesso per la durata di cinque anni. Il provvedimento è stato convalidato dalla competente Autorità giudiziaria.