Per tre volte era finito in seconda posizione, nella graduatoria dei migliori di giornata. Adesso nessuno è davanti a lui. Nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, il leader della 21ª giornata è Davide Cassaro, difensore dello Scalea, a sorpresa ma con merito vice capolista del campionato.

Con quattro gol si è ritrovato anche goleador per caso, ma le reti che ha segnato sono solo un valore aggiuntivo all’ottimo rendimento tenuto finora come leader della retroguardia dello Scalea. Per Davide Cassaro ci sarà sicuramente un consistente balzo in avanti nella graduatoria generale, che verrà resa nota venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).

Fra i più bravi del 21° turno ci sono anche Francesco Corapi della Paolana e Alessio Colosimo della Promosport, che si sono affrontati sabato nell’anticipo. Pure in questa circostanza parliamo di calciatori di un certo valore, la cui costanza di rendimento è pari alla bravura mostrata in campo. Non poteva mancare nella Top Ten Simone Fioretti della Reggiomediterranea, il quale continua a segnare gol pesanti, mentre in mediana proseguono a dispensare assist e a mettere esperienza e sagacia tattica al servizio dei compagni Vincenzo Curcio della Gioiese e Davide Scozzafava della Promosport. A punti sono quindi andati Le Piane del Rende, altro elemento spesso presente su questa rubrica, Guerrisi della Gioiese, Montero del Brancaleone e Triolo, baby difensore del Bocale.