Tripudio rossoblù allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia dove si scontravano DB Rossoblù Luzzi e Stilomonasterace, vincitrici dei rispettivi gironi di Promozione e che si giocavano l'ultimo posto disponibile nel prossimo campionato di Eccellenza. Alla fine a fare festa è la squadra cosentina che batte 2-0 gli avversari grazie a un gol di Dirane a fine primo tempo e a una vera e propria perla balistica di Foderaro a inizio ripresa. Per la prima volta nella storia questa squadra disputerà il massimo campionato regionale, merito anche dell'impegno del presidente Luca Gencarelli che ha praticamente rivoluzionato l'ambiente fino a farlo sognare.

Vincere tutto

Proprio il patron rossoblù parla, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, subito dopo la vittoria: «Era quello che volevamo perché ce lo meritiamo, se lo meritavano i tifosi e se lo meritavano i calciatori. Abbiamo fatto un capolavoro sportivo e ne siamo felicissimi perché le storie a lieto fine sono quelle più belle. Quest'anno gli ostacoli ci sono stati ma quando si cade l'importante è rialzarsi e noi abbiamo dimostrato di poterlo fare. L'importante era approdare in Eccellenza».



Insomma come si suol dire, la prima volta non si scorda mai. Ma nella testa di Gencarelli ci sono ancora tante prime volte da vivere nel prossimo futuro, secondo il progetto del club: «Da domani iniziamo a costruire una squadra per vincere l'Eccellenza perché l'obiettivo è vincere anche questo campionato. La DB Rossoblù Luzzi sarà protagonista perché a noi interessa arrivare in Serie D».