Confermate le indiscrezioni riportate ieri che riguardavano l’interruzione del rapporto tra la DB Rossoblù Luzzi e l’oramai ex tecnico Gigi Carnevale.

Nella tarda serata di martedì è arrivata l’ufficialità della società luzzese che, sui propri canali social ufficiali, ha comunicato che “…Luigi Carnevale è stato sollevato dal suo incarico di allenatore. La società desidera ringraziarlo per il lavoro svolto in questi mesi. Un compito che ha assolto con estrema professionalità e grande umanità. Inoltre, auguriamo allo stesso le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.”

Dura 18 gare, dunque, la collaborazione professionale del tecnico tirrenico con la squadra di Luzzi, nel corso del quale ha collezionato 16 risultati utili consecutivi con 11 vittorie (5 in casa e 6 fuori), 5 pareggi (4 casalinghi e 1 in trasferta) e 2 sconfitte (1 in casa e 1 in trasferta curiosamente patite sullo stesso campo).

Una decisione sofferta ma che ora apre il solito totoallenatore con voci che si rincorrono circa il possibile candidato a subentrare per salvare il salvabile. E che il tasso tecnico non sia da scoprire, serve qualcuno che risollevi psicologicamente la squadra dopo le due sconfitte consecutive, soprattutto la seconda patita in malo modo contro lo Scalea che alla fine, meritatamente, ha portato a casa 3 punti.

Ma tornando ai possibili profili circa il nuovo tecnico, i nomi che circolano nell’ambiente si inseguono dove tizio lascia il posto a caio ed eventualmente si piazza il terzo che, tra i due litiganti, godrà dell’investitura del presidente Gencarelli.

Le indiscrezioni del momento parlano di un timido tentativo per Danilo Fanello, fresco separato dalla Vigor Lamezia, le cui ambizioni e competenze potrebbero indurre a restare lontano dalla Promozione. Altro nome caldo è quello di Sandro Cipparrone, lo scorso anno alla guida dell’Amantea in Promozione e prim’ancora con Campora e Garibaldina sempre nel campionato di Promozione oltre al Diamante Caselli Pascale in Prima Categoria.

Ma il nome forte quale possibile nuovo tecnico è quello di Riccardo Petrucci, ex calciatore di Castrovillari, Rende e Crotone tanto per citarne qualcuna, quasi diciotto anni di professionismo con sei campionati vinti. Con la qualifica di Uefa B, citando le ultime in ordine di tempo, per lui esperienze sulla panchina della Paolana (esonerato dopo 2 mesi pagando caro il ritardo societario circa l’allestimento della squadra), e dopo con il VE Rende in Promozione. Un profilo che i vertici societari stanno valutando con attenzione ponderando anche il gradimento esterno dei tifosi e degli sportivi, la responsabilità di non sbagliare è pesante.