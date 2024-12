L’attaccante argentino della squadra sibaritide è determinante per la vittoria dei suoi in casa del Campora. Il giovane calciatore giallorosso si candida invece come migliore under del torneo. Sul podio della nostra Top 3 anche l’attaccante dei luzzesi

La dodicesima giornata è oramai storia, il turno del campionato di Promozione girone A ha comunque certificato le ambizioni di alcune pur non risparmiando qualche sorpresa.

Ben 27 reti hanno caratterizzato la giornata, 15 per le squadre che giocavano in casa e 12 per quelle che erano impegnate in trasferta. Nel computo delle curiosità, sono stati trasformati in rete due penalty (Altomonte RC e Cassano Sybaris) che hanno determinato anche il risultato, così come l’autorete del VE Rende. Da segnalare due doppiette messe a segno (Simone Caruso dell’Altomonte RC e Martin De Arriba del Cassano Sybaris) anche in questo caso determinanti ai fini del risultato.

La capolista DB Rossoblù Luzzi battezza quota 30 conquistando un’altra vittoria sul campo del VE Rende – la quinta esterna, la nona in totale – che le consente di tenere a distanza le più dirette inseguitrici. Un risultato (3-2 ndr) che nei numeri racconta una condotta sempre in vantaggio pur concedendo l’illusione del recupero al VE Rende. E a proposito proprio dei padroni di casa rendesi, gli 8 punti in classifica ora diventano un fardello pesante anche considerando i risultati di chi li precede (Malvito e Cassano Sybaris ndr).

L’inseguitrice Trebisacce non molla di un millimetro, resta nella scia della prima della classe e contro la Juvenilia RCS ottiene i 3 punti che la proiettano a quota 27. Senza fronzoli, i delfini jonici non concedono sconti ai vicini cugini in un derby rifilando loro un secco poker. Un derby sentito alla vigilia ma che non ha avuto nessun dubbio su chi avrebbe, alla fine, conquistato i 3 punti. Senza drammi, i rossoblù ospiti tornano a casa come hanno sempre fatto nelle gare esterne, nelle 6 trasferte sempre sconfitti. Consci, però, che il treno della salvezza passa dal proprio impianto di gioco.

Ancora uno stop per la PLM Morrone che questa volta cade nella trasferta di Sersale per 2-1 ma mantiene la terza posizione con 23 punti. Sconfitta contestata dai cosentini per una rete dapprima convalidata dall’arbitro Fiore di Reggio Calabria per poi essere annullata su segnalazione del proprio assistente. Per quanto accaduto, si riduce la distanza su chi insegue. Il Sersale sembra beneficiare della “cura Torchia” nel post Galati. I punti ora sono 20 e in netto recupero circa l’inseguimento alla zona play off che distano solo di 1 punto.

L’Altomonte RC, con vittoria per 2-1 sul campo della Soccer Montalto, ora con 22 punti, recupera 2 punti sulla terza piazza occupata dalla PLM Morrone e avanza di un posto in classifica scavalcando il Mesoraca che invece impatta a Malvito. Tutto nella prima parte della gara con i padroni di casa passati in vantaggio nel primo per farsi poi rimontare e sorpassare dagli ospiti. L’ultimo gradino è dimora fissa, ancora per una settimana, se è vero che la prestazione incoraggia serve anche fare punti.

Il Cotronei vincendo in casa contro lo Scalea per 2-0 ottiene l’ottavo risultato utile consecutivo legittimando l’aspirazione per un posticino nella Top 3. Cotronei coniato dal proprio mister in versione offensiva, gioco in verticale per puntare l’area avversaria e far male. Una rete per tempo ha rimandato a casa i biancostellati che restano penultimi con 8 punti. La prestazione è incoraggiante, una buona disposizione in campo consente di sperare, magari anche con qualche innesto.

Con 21 punti, in quinta posizione, il Mesoraca che non va oltre un 2-2 sul campo del Malvito. Il dato preoccupante è la poca consistenza circa la tenuta del risultato. Per ben 2 volte in vantaggio, a 7’ minuti dalla fine ha subito la rimonta finale. Il difficile campo del Malvito, forse per la natura dello stesso che limita oltremodo l’aspetto tecnico dando maggiore risalto all’agonismo, ha già frenato, in ordine, Altomonte RC e DB Rossoblù Luzzi. Di poco fuori dalla zona play out solo in virtù dello scontro diretto con la coinquilina Cassano Sybaris, la matricola gialloverde ha la peculiarità di saper aspettare, rincorrere e recuperare.

L’AEK Crotone si fa sorprendere in casa dall’Amantea, perde per 2-1 sul campo e nella serata perde anche il proprio mister Francesco Maiolo che presenta le dimissioni dall’incarico. L’involuzione del rendimento nelle ultime gare ora è un problema, la rete subita in pieno recupero a fine gara ne sancisce la crisi. L’Amantea di punti ne ha 15, scavalca gli stessi pitagorici e si piazza in una posizione di attesa. L’arrivo di mister Pirillo denuncia un cambio di mentalità, segnare in contropiede la rete della vittoria contro una forte avversaria denota mentalità positiva.

Il Campora con 12 punti in classifica riesce a complicarsi la vita, la gara persa per 2-1 in casa contro il redivivo Cassano Sybaris inizia a far scricchiolare qualche convinzione. Forti le contestazioni circa un penalty concesso agli ospiti dall’arbitro Carbone di Catanzaro, dopo la consultazione con l’assistente; ne fanno le spese con cartellino rosso mister Aceto, il presidente Fera e il massaggiatore Ianni. Il Cassano Sybaris brinda con 3 punti l’esordio in panchina di mister Burgo che ora vanta 11 punti ma relegato ancora in zona play out. Dopo una settimana di lavoro, il neotecnico è fattivo nel cancellare lo score negativo ottenuto dai cassanesi nelle ultime gare. Chiaro, non erano brocchi ieri e non sono fenomeni oggi ma se si vince tutto si dimentica.

Top 3 di LaC Sport

Come ogni settimana, la nostra analisi per i protagonisti della domenica.

Primo posto conquistato dall’attaccante Martin De Arriba del Cassano Sybaris che, con la doppietta di eri, tocca quota 4 (2 rigori) nella classifica dei marcatori. Freddo nell’esecuzione del penalty e opportunista in occasione della seconda marcatura, l’argentino, per l’importanza del risultato, è pronto e lesto a trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

Il secondo podio lo riserviamo a Luigi Furiato del Trebisacce, un under in quota 2005 che si sta imponendo all’attenzione di tanti osservatori di categorie superiori. Anche nel derby una prestazione da migliore in campo e una rete. Con 8 centri (2 rigori) eccolo condividere la testa nella classifica marcatori.

Terzo e ultimo posto assegnato a Giovanni Foderaro, attaccante della DB Rossoblù Luzzi. Una rete capolavoro su assist di Baclet conferma, sebbene non ne ricorrano le necessità, le doti di attaccante di razza.