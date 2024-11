Né vincitori né vinti tra Deliese e Capo Vaticano, due squadre sicuramente attrezzate e con le carte in regola per poter fare bene in questa stagione, magari anche con il ruolo da protagonista. Uno 0-0, quello maturato a Delianuova, che muove lentamente la classifica di entrambe ma permette di mantenere l'imbattibilità dopo tre giornate. Entrambe le formazioni sono appaiate a quota cinque punti in classifica.

L'analisi di capitan Piccolo

Ai microfoni locali, nel post gara, si è espresso il capitano e portiere del Capo Vaticano, Salvatore Piccolo, ancora ai box per un problemino alla spalla: «Innanzitutto dico che il pareggio è giusto e, soprattutto, rispecchia i due reparti difensivi che si sono affrontati e i quali hanno dimostrato grande solidità, di fatti la partita è terminata 0-0».

E ancora: «Ci sono state diverse occasioni per parte ma alla fine il risultato è giusto così. Ciò testimonia il grande livello di questo campionato e, a mio avviso, ci sono almeno dieci squadre attrezzate per fare bene. proprio per questo motivo il nostro primo obiettivo è quello di raggiungere al più presto i 40 punti, poi si vedrà. Spero che sia Deliese che Capo Vaticano siano tra le protagoniste di questo torneo, d'altronde lo sono state anche lo scorso anno». Per la formazione di mister Surace, domenica prossima, c'è l'impegno casalingo contro il Gioiosa Ionica.