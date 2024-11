Seconda vittoria consecutiva, imbattibilità mantenuta e terzo clean sheet su cinque gare disputate. Numeri che testimoniano come la Deliese sia una squadra forte, solida e che ambisce ai vertici della classifica. Un altro segnale forte al campionato di Promozione B, infatti, il club amaranto lo ha dato ieri nel deciso successo contro il Bianco, fino a prima della gara capolista del campionato. Una vittoria ancora più importante se si pensa che il passaggio di consegne in vetta alla graduatoria c'è stato proprio tra Bianco e Deliese, con quest'ultima appaiata al Val Gallico che, guarda caso, sarà il prossimo avversario. Tra i migliori in campo sicuramente figura Mimmo Zampaglione, l'eterno bomber che sblocca il risultato proprio agli sgoccioli del primo tempo e detta la via in quello che sarà il successo casalingo. Nella ripresa infatti le altre due reti a firma di Foti e Angulo, a distanza ravvicinata l'uno dall'altra.

L'entusiasmo del gol

Come detto, tra i principali artefici della vittoria amaranto c'è Mimmo Zampaglione che, nel post gara, si è espresso ai microfoni ufficiali del club: «Innanzitutto ci tenevo a fare gol in una partita così importante, e poi anche perché è arrivato in un momento della partita delicato perché loro, dopo l'espulsione, si stavano chiudendo e dunque andare a riposo in vantaggio era importantissimo. Sono contento per i tifosi e per i miei compagni ma anche per me perché, a causa di piccoli fastidi che ho avuto, non ho potuto mai giocare al 100% e, a riguardo, devo ringraziare il mio fisioterapista Pugliese che è stato bravo a rimettermi in sesto». E il gol Zampaglione lo aspettava eccome, come testimonia la sua esultanza insieme alla tifoseria: «Sono entrato in campo convinto che questa era la partita giusta per sbloccarmi, quella giusta per vincere in casa e, soprattutto, quella giusta per prenderci la vetta. Dopo il gol mi sono lanciato verso la rete della tribuna, non l'ho mai fatto prima ma i tifosi trasmettono tanto entusiasmo. Spero di dare tanto per loro e per la squadra».