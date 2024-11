Sconfitta amara per la Reggina di Roberto Stellone. Gli amaranto cedono il passo al Como che, cinicamente, rifila un secco 4-1 al Granillo nell’ultima giornata casalinga della stagione 2021/2022. Finisce, comunque fra gli applausi per un infinito German Denis, capace di segnare e diventare il marcatore più anziano di sempre della storia della Serie B.

Le scelte

Stellone manda in campo la formazione annunciata alla vigilia: Denis gioca titolare con fascia di capitano al braccio, c’è l’esordio di Damiano Franco in maglia amaranto. Ejjaki con Crisetig e Cortinovis a centrocampo, nel Como solo panchina per Ciciretti: coppia offensiva pesante per Gattuso, con Gliozzi e Cerri dal primo minuto.

Primo tempo

Ritmi bassi in avvio: Reggina e Como approcciano in tranquillità la sfida di fine campionato del Granillo. Il primo tiro della partita è naturalmente di German Denis: Crisetig allarga su Adjapong che vede il taglio del Tanque. Sinistro secco ma pallone alto. Il Como in contropiede risponde poco prima del ventesimo: strappo dei lariani, Parigini salta Amione e va in porta. Turati salva con grande parata, poi è Cionek a evitare lo svantaggio con estirada clamorosa su Cerri. Il gol dei lombardi è semplicemente rimandato di 120 secondi. Cerri imbuca, Adjapong scivola e, stavolta, Parigini non sbaglia: pallonetto dolcissimo, Como avanti 0-1.

La risposta della Reggina è quasi immediata e arriva su calcio piazzato. Bellomo crossa dalla trequarti, Amione fa sponda per Cionek gira verso la porta, negatagli solo da una sforbiciata pazzesca di Scaglia che salva tutto a Gori battuto. La partita vive di fiammate, il Como quando accelera fa male: giro di lancette numero 33, Gliozzi salta su Franco e di testa centra il palo a Turati gelato. Capovolgimento di gioco: Cortinovis appoggia a Crisetig, Gori salva sulla botta da fuori del mediano di Stellone. La Reggina calcia da lontano come mai in stagione: Ejjaki, con personalità, ci prova con conclusione forte ma centrale, nessun problema per il portiere comasco.

Le maglie difensive amaranto sono larghissime e, allora, gli ospiti mettono in porta un altro pallone poco prima dell’intervallo: Ejjaki viene scippato da Parigini, cross tagliato per l’inserimento di Blanco che fa 0-2. Si va a riposo con i lariani sul doppio vantaggio, punizione severa per la Reggina.

Secondo tempo

La Reggina rientra dagli spogliatoi con grande voglia. Dopo otto minuti, gli amaranto accorciano: gran giocata di Adjapong che sfonda sulla sinistra, pallone in mezzo per Denis che da due passi realizza l’1-2. Primo gol stagionale per l’argentino che diventa il giocatore più anziano ad aver segnato nel campionato di Serie B a 40 anni e 7 mesi.

La squadra di Stellone, però, non sfrutterà l’onda dell’entusiasmo. Nove minuti dopo il centro dell’argentino, il Como si rimette a distanza di sicurezza. Calcio d’angolo degli azzurri, testata di Solini, Denis salva tutto sulla linea ma la palla si alza a beneficio di Cerri: 1-3. La Reggina spegne, di fatto, la luce: c’è spazio per gli esordi di Paura e Foti, ma a livello calcistico i padroni di casa creano poco per impensierire i lombardi.

Nel finale, poi, arriva addirittura il poker lariano firmato La Gumina: 81esimo, Nardi trova l’ex Sampdoria in profondità, diagonale secco e 1-4 del Como. Cala il sipario al Granillo, con gli amaranto che escono battuti nell’ultima partita interna della stagione.

Il tabellino

Marcatori: 20' Parigini (C), 43' Blanco (R), 52' Denis (R), 61' Cerri (C), 83' La Gumina (C).

Reggina (3-5-2): Turati; Cionek (66' Paura), Amione, Franco (56' Giraudo); Adjapong, Ejjaki, Crisetig, Cortinovis, Bellomo (56' Rivas); Montalto (66' Galabinov), Denis (76' Foti). A disposizione: Micai, Loiacono, Bianchi, Carlucci, Folorunsho, Diop, Ménez. Allenatore: Stellone.

Como (4-4-2): Gori; Iovine, Scaglia, Solini, Ioannou; Parigini (76' Peli), Arrigoni, Bellemo, Blanco (76' Nardi); Gliozzi (65' La Gumina), Cerri (85' Gabrielloni). A disposizione: Facchin, Zanotti, Bertoncini, Kabashi, Ciciretti, Varnier, Vignali, Bovolon. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina. Assistenti: Gabriele Nuzzi di Valdarno e Manuel Robilotta di Sala Consilina. IV ufficiale: Antonino Costanza di Agrigento. VAR: Luca Massimi di Termoli. A-VAR: Domenico Rocca di Catanzaro.

Note - Ammoniti: Montalto (R), Cionek (R). Calci d'angolo: 4-7. Recupero: 1' pt, 3' st.