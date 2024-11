La presenza dell'esponente bruzio «sarebbe un segnale forte di come, anche di fronte alla competizione e alla passione, possiamo unirci nell'ambito dello sport per promuovere valori positivi e costruttivi»

Il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, ha invitato formalmente il presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, a partecipare al derby tra Catanzaro e Cosenza.

«Siamo consapevoli che il derby, per la sua storia e per le emozioni che suscita, rappresenta ben più di un semplice incontro sportivo – dichiara Bosco in una nota –. È una competizione che, nel corso degli anni, ha delineato un confine tra le tifoserie, creando un senso di appartenenza e identità unica per i nostri sostenitori. E che speriamo potrà godere anche della presenza dei tifosi ospiti, senza particolari restrizioni».

«L'invito a questo incontro – prosegue – è un gesto simbolico volto a riconoscere e rispettare questa rivalità decennale, mantenendo al tempo stesso un clima di rispetto reciproco e di fair play. La presenza del presidente Mazzuca sarebbe un segnale forte di come, anche di fronte alla competizione e alla passione, possiamo unirci nell'ambito dello sport per promuovere valori positivi e costruttivi».

«In occasione di questo derby, vogliamo incoraggiare tutti i tifosi a vivere la partita con entusiasmo e passione, ma sempre nel rispetto delle regole e dell'avversario. Il nostro obiettivo – conclude Bosco – è quello di garantire che l'evento si svolga in un ambiente sicuro e positivo, dove la rivalità si esprime soltanto attraverso il tifo appassionato e mai attraverso comportamenti negativi».