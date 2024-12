«Se le notizie che stanno circolando nelle ultime ore sul web, riferite anche da testate nazionali online e che riguardano l’eventuale aumento incontrollato dei prezzi delle curve e delle tribune per assistere al derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro allo stadio San Vito-Marulla del 26 dicembre prossimo, dovessero trovare conferma, invitiamo sin d’ora la società del Cosenza Calcio a desistere da questo proposito e a consentire a tutta la tifoseria cosentina di assistere alla partita alle condizioni abitualmente praticate o a prevedere, piuttosto, eventuali riduzioni del prezzo dei biglietti». Ad affermarlo il sindaco di Cosenza Franz Caruso in una dichiarazione volta a favorire la partecipazione in massa della tifoseria cosentina al derby tra Cosenza e Catanzaro.

«Non vorremmo che – aggiunge Franz Caruso – in una partita così importante e molto attesa, lo Stadio San Vito-Marulla restasse semi vuoto, considerato che, oltre al divieto di vendita dei biglietti per i tifosi del Catanzaro per motivi di ordine e sicurezza pubblica, si aggiungerebbe la paventata eventualità, di cui si parla negli articoli pubblicati da alcune testate online, che anche i tifosi rossoblù possano disertare lo stadio, in quanto le due curve starebbero valutando la possibilità di non recarsi al Marulla nel derby di Santo Stefano. È per questo che invitiamo il patron Guarascio e l’amministratore unico della società rossoblù a recedere dal proposito di aumentare i prezzi dei biglietti, qualora le voci che circolano dovessero trovare conferma»