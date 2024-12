Cosenza e Catanzaro si affronteranno il 26 dicembre prossimo allo stadio San Vito-Marulla, ma già da qualche giorno si sta generando un acceso dibattito riguardo la presenza dei tifosi ospiti.

La rivalità tra le due tifoserie e in modo particolare i disordini avvenuti dopo il match di ritorno della scorsa stagione alimentano le preoccupazioni delle autorità, che potrebbero optare per il divieto di trasferta per i supporter catanzaresi. Tanti gli appelli che si stanno susseguendo negli ultimi giorni. Il primo, in ordine cronologico, è arrivato dal capitano giallorosso Iemmello, successivamente anche il mondo politico si è inserito nel dibattito, tra favorevoli e contrari alla partecipazione dei tifosi giallorossi sugli spalti del Marulla.

Agli appelli si inserisce anche quello del gruppo Ultrà Cosenza United, che riportiamo integralmente di seguito.

«Cari ultra’ – scrive il gruppo –, il momento tanto atteso è finalmente arrivato: il derby tra Cosenza e Catanzaro si avvicina e noi, come Ultrá Cosenza United, vogliamo esprimere il nostro fervente desiderio di vivere questa partita in tutto il suo splendore.

Siamo pronti a sostenere la nostra squadra con passione e orgoglio, e vogliamo i nostri avversari al nostro fianco, sugli spalti, per rendere questa sfida ancora più emozionante. Il derby è un momento di rivalità, ma anche di sportività e rispetto. È l’ occasione per dimostrare che il calcio è fatto di emozioni, di colori e di tifo.

Siamo fermamente contrari a qualsiasi restrizione che possa limitare la presenza dei tifosi, sia da una parte che dall’altra. Vogliamo che ogni appassionato possa vivere questa esperienza, senza barriere, per rendere il nostro stadio un vero e proprio teatro di emozioni.

Facciamo sentire la nostra voce! Uniamo le forze per chiedere che tutti possano essere presenti, per rendere omaggio a una tradizione che ci unisce e ci distingue. Insieme, possiamo fare la differenza.

Forza Cosenza! Facciamo sentire il nostro amore per la squadra e per il nostro derby!»