Dopo il rinvio del Prefetto, la Lega Pro ha deciso di anticipare la partitissima tra Reggina e Messina

ROMA - La Lega ha preso atto del provvedimento del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria che vieta di disputare l’incontro indicato in oggetto nella giornata del 14 Settembre 2014, per la concomitanza dei festeggiamenti in onore della patrona della Città di Reggio Calabria, adducendo motivi di ordine e sicurezza pubblica. Pertanto tale gara, sentite le società interessate, verrà disputata VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2014 , Stadio Comunale “O. Granillo”, Reggio Calabria, con inizio alle ore 20,30. (ab)