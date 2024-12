Il primo cittadino ai microfoni del nostro network in vista del match in programma al Marulla il 26 dicembre: «Lo scorso anno sono stati fatti degli errori e questa partita doveva essere l'occasione per rimediare»

Ormai si contano le ore per il fischio d'inizio dell'attesissimo derby tra Cosenza e Catanzaro, in occasione del Boxing Day del prossimo 26 dicembre e valevole per la diciannovesima giornata (ultima d'andata) del campionato di Serie B.

Nell'avvicinamento alla sfida, tante sono state le questioni da affrontare e non solo sportive. Di questo ne ha parlato il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ospite della diciottesima puntata di 11 in Campo, programma di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì alle ore 21:30 sul canale 11 del digitale terrestre e sul canale 820 di Sky.

«Mi spiace che la partita si giocherà senza la tifoseria ospite – ha detto il primo cittadino di Catanzaro –. Lo scorso anno sono stati fatti degli errori e questa partita doveva essere l'occasione per rimediare, perché se non utilizziamo il calcio per veicolare i principi di solidarietà e confronto leale, allora il risultato passa in secondo piano». E ancora: «Ovvio che sono anche tifoso e, in quei novanta minuti, ci sarà spazio solo per la mia squadra ma bisogna innanzitutto questo derby sia di festa e di sport».

«Devo dire che la sconfitta contro lo Spezia non mi ha portato dispiacere – dice in conclusione Fiorita –, poichè si arriva a questa sfida ben motivati. Il Cosenza ha dimostrato di potersela giocare con tutti, nonostante l'handicap dei quattro punti».