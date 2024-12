Vigilia del derby di Calabria assolutamente inedita a Catanzaro. Si scenderà in campo col panettone in tavola e il divieto di trasferta. Tifosi giallorossi tutti concentrati allora sulla tradizione, a cominciare dal piatto catanzarese per eccellenza: «Prima il Morzello e poi Iemmello», urlano festanti ai nostri microfoni alcuni tifosi.

La vigilia del Derby di Calabria tra speranze e convizioni dei tifosi del Catanzaro in vista della sfida del San Vito-Marulla domani alle 15

Che partita sarà? «Speriamo una bella partita senza casino per le strade – ci dice un tifoso -. Succede quello che è successo l'anno scorso: vinciamo noi». Marcatori?: «Doppietta di Iemmello»

C’è chi poi riconduce tutto sul piano della sportività: «Auguriamo al Cosenza di raggiungere nel più breve tempo possibile anche lui la salvezza, speriamo sempre di avere tuttavia un punto più dei lupi, perché se il Cosenza si salva, vuol dire che per noi sarà una salvezza ancora un pochettino più tranquilla».

Subito dopo i regali di Natale, migliaia di cuori saranno concentrati sul San Vito Marulla per vivere un altro avvincente derby calabrese. «È una giornata particolare perché siamo sotto feste di Natale. In questo momento il Catanzaro sta bene, il Cosenza viene da tre sconfitte consecutive, ma sarà un derby zoppo perché manca la curva Massimo Capraro, manca tutta la tifoseria del Catanzaro».

«È una partita che noi viviamo con tranquillità - aggiunge un altro tifoso giallorosso ai nostri microfoni – . Mi auguro che sia vissuta con tranquillità anche dagli amici cosentini. E quindi sarebbe bello che finisse questa storia» . E ancora: «Noi abbiamo Iemmello, quindi non lo so, io invito i tifosi del Cosenza a non provocarlo troppo perché si potrebbe vendicare sul campo».