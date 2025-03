Il patron della Reggina, Nino Ballarino, ha commentato la vittoria contro la Vibonese, sottolineando il carattere della squadra e la volontà di lottare fino all’ultima giornata per l’obiettivo stagionale. «Questa squadra sta tirando fuori gli attributi, non si arrende», ha dichiarato Ballarino, evidenziando la determinazione del gruppo. Nel secondo tempo la Reggina ha sofferto, ma il patron ha voluto chiarire un aspetto spesso trascurato: «Durante la settimana abbiamo avuto quattro giocatori in condizioni precarie, non sapevamo nemmeno se sarebbero scesi in campo». Questo, secondo Ballarino, ha inciso sulla prestazione della squadra nella ripresa.

Il patron ha poi elogiato la Vibonese per la sua sportività e per l’atteggiamento mostrato in campo: «È una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà, hanno onorato la partita». Analizzando il match, ha riconosciuto la superiorità amaranto nella prima frazione, mentre nel secondo tempo «la squadra ha stretto i denti e ha messo il cuore per portare a casa il risultato».



Il cammino in campionato si avvicina alla fase decisiva e la lotta con il Siracusa resta aperta: «Le distanze sono invariate, ma c’è una giornata in meno. Noi siamo convinti di farcela», ha ribadito con determinazione. Guardando al futuro, Ballarino ha chiarito che la Reggina sta lavorando per costruire un progetto solido, indipendentemente dalla categoria: «Se resteremo in Serie D avremo comunque una squadra importante, ma il nostro obiettivo è la serie C». Con la grinta dimostrata finora, la Reggina si prepara a giocarsi tutto fino all’ultima giornata, con la consapevolezza di avere ancora molte carte da giocare.