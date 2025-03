Il goleador italo-argentino sigla una tripletta che stende l’Igea Virtus e gli conferisce il primato nella classifica dei cannonieri. Un gol e due assist salvezza per il 10 dei siciliani, mentre lo storico centrale regala tre punti preziosi agli amaranto

Rimane inalterata la classifica del girone I di Serie D al termine della 26esima giornata. Vincono Siracusa, Reggina, Scafatese e Sambiase.

Gli aretusei battono 3-1 la Sancataldese e riscattano il passo falso di Acireale, ma la Reggina non molla e continua a inanellare vittorie. Al “Falcone-Borsellino” di Paternò la decide la prima rete in campionato di Daniel Adejo, amaranto sempre a -3.

Tre punti play-off per il Sambiase, che tiene il passo delle primissime: al “D’Ippolito” i giallorossi superano il Ragusa 2-1, reti di Ferraro e Carella.

Male Vibonese e Locri: i rossoblù perdono 3-1 al “Razza” contro il Sant’Agata dopo essere passati in vantaggio, gli amaranto cadono anche contro il Pompei e ora sono terzultimi a pari punti con il Licata penultimo.

La top 3 della 26esima giornata

Il primo posto di questa settimana va al capocannoniere del girone I, Josè Augusto Diaz. Altri tre goal pesanti per lui, decisivi per il 3-0 all’Igea Virtus. Il primo su rigore, gli altri due da vero rapace d’area di rigore. Sedici goal in campionato, a +3 su Terranova e +4 su Ferraro. Ora la Nissa sogna i play-off: i biancoscudati sono a -6 dalla Vibonese.

Secondo posto proprio per il mattatore della truppa di Facciolo: Giovanbattista Catalano è l’anima e il leader tecnico del Sant’Agata, lo dimostra anche al “Razza” con un goal e due assist.

Terzo posto, meritato, per una vera bandiera amaranto: il primo goal in campionato di Daniel Adejo è pesantissimo e basta a espugnare Paternò. Un gran colpo di testa su calcio d’angolo di Laaribi.