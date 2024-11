Si è insediato finalmente alla Cittadella l’organismo che dovrà programmare interventi mirati anche in materia di infrastrutture per il periodo 2018-2020

Si è ufficialmente insediata nella sede della Cittadella a Catanzaro la Commissione regionale dello Sport prevista dalla legge regionale n. 28 del 22 novembre 2010 e costituita con decreto del presidente della Giunta, Mario Oliverio. Della commissione fanno parte: il delegato del presidente della Giunta regionale allo sport Giovanni Nucera, la dirigente generale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo Sonia Tallarico e la dirigente del settore sport Titti Loddo, Maurizio Condipodero presidente regionale Coni, Giuseppe Abate consulente regionale sport, Demetrio Albino direttore scuola sport, Rosario Mercurio dell’Ufficio scolastico regionale, Gianluca Callipo presidente dell’Anci, Roberto Cardona, Saverio Neri, Giancarlo Mascaro e Domenico Panoccio della Federazione sportiva, gli esperti Bernardo Madia e Giorgio Scarfone, Francesco Scagliola e Antonio Erallini dell’Ente di promozione sportiva, Antonio Scagliola del Comitato italiano paraolimpico.

Le nomine sono avvenute a seguito di un avviso pubblico della Giunta, valutando le competenze sportive acquisite, i meriti sportivi e gli incarichi sia regionali che nazionali svolti. «Dopo mesi di lavoro – ha dichiarato il presidente Oliverio - avviato con il Governo nazionale e con le Federazioni e le Associazioni sportive, con l’insediamento di questa Commissione possiamo dire che lo sport in Calabria potrà tornare ad essere fattore di coesione sociale e di crescita culturale. La commissione è composta da tutti gli attori principali dello sport, con il coinvolgimento non solo della base ma da chi nella nostra regione di disciplina sportiva si occupa in maniera concreta e significativa, per avviare in maniera condivisa e concreta la programmazione regionale 2018/2020 delle attività sportive a 360 gradi. Un programma che metterà in campo significativi investimenti anche per l’impiantistica sportiva perché vogliamo puntare sul turismo sportivo intorno al quale potrà nascere un indotto economico consistente. Un programma che non trascurerà il mondo dell’educazione dei nostri giovani e terrà conto dello sport e dell’impiantistica sportiva nelle scuole con l’abbattimento delle barriere architettoniche ma anche con la formazione degli educatori sportivi e del turismo scolastico. Insomma - ha concluso Oliverio – tutto ciò dovrà condividere questa Commissione perché investire nello sport significa puntare sulla qualità della vita delle persone, significa far sì che le attività sportive diventino fattore trainante della crescita civile ed economia della nostra regione. Significa recuperare l’orgoglio dell’appartenenza a questa terra».

Nucera ha sottolineato che “nella commissione c'è tutto lo sport calabrese”. «Per questo – ha aggiunto - stiamo investendo molto soprattutto nel campo dell’impiantistica sportiva. Per il settore infatti nel bilancio regionale abbiamo infatti previsto 1,5 milioni di euro e stiamo preparando i bandi per altri 18 milioni di euro del Patto per la Calabria ai quali possono partecipare i Comuni, le federazioni e le associazioni di settore. Oggi abbiamo approvato una delibera che prevede non più 90 ma 30 giorni per la manifestazione d'interesse e l’erogazione dei contributi in due soli periodi: giugno e settembre. Inoltre, per la prima volta quest’anno il Giro d’Italia sarà patrocinato dalla Regione. Siamo impegnati – ha concluso - anche nell’organizzazione della prima Conferenza regionale dello sport in Calabria e nell’istituzione della giornata dello sport. Al termine i componenti della Commissione hanno ringraziato il presidente Oliverio e il delegato Nucera affermando tra l’altro che “dopo tantissimi anni, per la prima volta, lo sport si siede al tavolo della politica”. Hanno poi espresso grande soddisfazione “per la condivisione delle scelte. Un’occasione per pianificare a tutto tondo un settore che riguarda il sociale, il turismo, la scuola, la comunità».

