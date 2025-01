Il Cassano Sybaris vince il recupero della 16eima giornata contro l’AEK Crotone senza concedere nessun alibi agli avversari come testimonia il secco 3-0 finale grazie alle reti del difensore De Olivera, al 2° centro stagionale, e alla doppietta di De Arriba, ora a quota 7 reti stagionali.

Un passo in avanti in classifica, ora i punti sono 22 che piazzano la formazione della sibaritide nella parte centrale della graduatoria. Mister Diego Burgo, però, predica calma e umiltà: «Nessuno può ritenersi salvo – il pensiero del tecnico -, nel giro di 4/5 punti sono racchiuse più squadre che lottano, noi compresi, per restare fuori dalla zona pericolosa dei play out».

Dal suo arrivo sono stati fatti passi sostanziosi che hanno portato risultati e continuità per tentare di arrivare il prima possibile alla matematica salvezza: «Nulla ancora è fatto, tutte le squadre di sotto stanno facendo punti ogni domenica – l’analisi di Burgo – l’Amantea ha fatto punti con Sersale e Altomonte, lo Scalea ha vinto con la DB Rossoblù Luzzi, il Malvito prima di queste due partite comunque stava facendo bene, la Juvenilia Roseto è sempre comunque lì. Le uniche due in difficoltà sono Soccer Montalto e VE Rende, ma sono comunque due squadre che se la stanno giocando con tutti, la vittoria parziale della Soccer Montalto con il Malvito lo dimostra».

Ma guardando in casa propria, il tecnico fa capire che, nonostante le tante difficoltà, la strada tracciata sembra essere quella giusta: «I ragazzi si applicano, diversamente non sarebbe stato possibile – dice mister Burgo ai nostri microfoni palesando una certa soddisfazione – , noi stiamo bene perché comunque sono sette partite in cui abbiamo fatto 6 risultati utili con una sola sconfitta (Trebisacce ndr), la squadra sta bene. Nel nuovo anno abbiamo fatto 4 partite non prendendo gol, significa che in fase difensiva stiamo lavorando bene. Dobbiamo migliorare un po' sottoporta – ammette il tecnico concludendo – , prima dell’AEK Crotone le occasioni le abbiamo create anche in altre 2 precedenti partite terminate però 0-0, un po’ per sfortuna, un po' per demerito nostro».

Neanche il tempo di riposare e domenica prossima si farà visita allo Scalea, avversario difficile e in netta ripresa che sta dimostrando di attraversare un buon momento.