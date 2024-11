Le ragazze di coach Massimiliano Di Garbo continuano la fase di preparazione in vista dell'inizio del campionato. L'allenatore è fiducioso: «Prevedo una forma di livello già per metà ottobre»

Non sembra interessato al mercato, Massimiliano Di Garbo, bensì all’assestamento atletico e tattico della sua nuova Digem Volley Marina Gioiosa. Nuova in parte, in realtà, perché il tecnico della squadra e la presidentessa Rosetta Scozzafava non hanno poi variato molto. È una squadra dai talenti nostrani ai graditi ritorni, con punti di forza che hanno giocato nella categoria superiore e con un grande senso della responsabilità.

Infatti per ora si scherza poco e si lavora tanto in casa Digem, con quasi tutti i giorni della settimana impegnati in una escalation di preparazione che ha i giorni contati. Ottobre si avvicina e ieri è stata un’altra occasione per rivedere le ragazze in amichevole.

Migliore l’atteggiamento e la tenuta emotiva, migliore anche l’affiatamento agli occhi di un tecnico scrupoloso e intransigente. «Si può fare ancora meglio e prevedo una forma di livello già per metà ottobre» annuncia l’allenatore.

Intanto su un’altra porzione del territorio italiano, ovvero nel torinese, Martina Greco si è messa subito all’opera per non lasciare le sue qualità in standby. La stessa va in prestito senza oneri alla Bzz Piossasco volley, società di rinomata importanza nella zona.