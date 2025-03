Ventinove gol nella stagione 2015/16 in Eccellenza; 4 gol nella stagione 2016/17 in Serie D; 26 gol nella stagione 2019/20 in Eccellenza; 2 gol nel mini torneo di Eccellenza post Covid nel 2021; 10 gol nella stagione 2022/23 in Eccellenza; 4 gol nella stagione 2023/24 nel campionato di Promozione A; 5 gol nel corrente campionato di Promozione A. Tutto questo per un totale di 80 gol. Stiamo parlando di tutte le reti segnate da Antonio Russo con la maglia del Sersale.

Una storia infinita quella tra il bomber e i colori giallorossi e che, come le storie più belle, ha ancora pagine da scrivere. Un pesto storico e un legame affettivo troppo forte e cresciuto negli anni, fino ad associare automaticamente il nome Russo alla squadra del Sersale e allo stadio Tarsitano. Intanto la cifra tonda è arrivata appunto domenica contro il Mesoraca, in occasione della ventiseiesima giornata di campionato, nel match terminato 1-1 e che certifica bomber Russo come (attualmente) il secondo cannoniere più prolifico nella storia del club.

Un legame intenso

Nel week end appena trascorso dunque è arrivato questo traguardo, e a raccontarlo in esclusiva ai canali di LaC News24 è proprio Antonio Russo, ripercorrendo una storia speciale con questa maglia e iniziata diversi anni fa: «Ogni volta ho sensazioni diverse ma sempre bellissime. A Sersale ho vissuto gran parte della mia carriera, anche solo in un'occasione sono riuscito a concludere il campionato, ovvero nella stagione 2015/16 quando vincemmo il campionato di Eccellenza riuscendo a coronare il sogno della Serie D. Quell'anno feci 29 gol tra campionato e coppa e da lì in poi ho fatto diversi spezzoni. Sono tornato nel 2020, ovvero nel periodo del Covid, quando si fermò tutto il movimento calcistico. In questo campo riesco a dare il meglio di me».

Russo a quota 80

Domenica dunque l'ottantesima esultanza con questi colori addosso: «Prima della partita sapevo che se avessi segnato, avrei toccato quella cifra, ma nel momento in cui ho fatto gol non mi è passato proprio di mente dal momento che la prima cosa che ho pensato è portare la palla al centro e cercare di fare il secondo per portare a casa i tre punti. Solo qualche minuto dopo ho realizzato che era l'ottantesimo gol». Il bomber giallorosso, però, non si vuole fermare qui ma ha un preciso obiettivo in mente: «Voglio agganciare Daniele Caturano che detiene il record assoluto di reti con la maglia del Sersale, ovvero 104. Ho in testa questo obiettivo da tanto tempo perché voglio rimanere nella storia del Sersale. A me piacciono queste cose perché mi danno motivazione, e poi è bello sognare».

Obiettivo play off

Piccola parentesi al campionato, dove mancano quattro giornate al termine e con lo sprint finale che è già iniziato. Per il Sersale l'intento è quello di centrare i play off: «Noi ci proveremo fino alla fine - continua il centravanti - purtroppo da quando sono arrivato siamo sempre stati costretti a rincorrere e molto spesso a vincere. Al momento siamo quinti forti degli scontri diretti a favore contro Cotronei e Morrone. Però c'è da considerare il distacco con il Mesoraca che è di 12 punti. Noi proveremo ad arrivare quarti».