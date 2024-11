CATANZARO – Ci sono ancora due mesi abbondanti prima delle gare e ci saranno diverse selezioni per formare le Rappresentative che andranno a disputare il Torneo delle Regioni. L’attesa kermesse riservata ai giovani si svolgerà in Piemonte dal 21 al 27 aprile e, al riguardo, il Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta ha ufficializzato il programma gare della 59ª edizione del Torneo delle Regioni 2023 che vedrà impegnate le rappresentative di calcio a 11 di tutti i comitati regionali della Lega Dilettanti dal 21 al 27 aprile. Resi noti anche orari di gara ed i campi di gioco.

Il debutto a Baveno

La Calabria, inserita nel girone E, unitamente a Veneto, Umbria e Trento, disputerà le gare della fase eliminatoria sul terreno di gioco in erba artificiale dello stadio “Galli” di Baveno, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Venerdì 21 aprile si inizia con le sfide al Veneto: apre l'Under 15 alle ore 9.30, per proseguire con l'Under 17 alle ore 11; subito dopo pranzo, alle ore 14.30, l'esordio dell'Under 19, per chiudere con la Femminile alle ore 16.30. Sabato 22 aprile l'avversaria sarà l'Umbria, mentre domenica 23 troveremo Trento, con il medesimo ordine di gare e gli stessi orari. Eventuali quarti, semifinali e finali sono stati previsti per martedì 25 aprile e giovedì 27 aprile. I tecnici della Rappresentative sono: Francesco Ramunno (Femminile), Marco Scappatura (U15), Luigi Carnevale (U19) e Roberto Mantuano (U17).

Le parole del coordinatore Fiorino

«Stiamo effettuando un lavoro certosino con tutti gli staff tecnici delle 4 rappresentative, alternando raduni ed amichevoli – così Domenico Fiorino, coordinatore tecnico delle Rappresentative di Calcio a 11 -. Le prime gare ufficiali contro Cosenza (U19 e Femminile), Catanzaro (U17) e Reggina (U15) ci hanno dato delle indicazioni importanti sulle quali si continuerà a lavorare con impegno e dedizione. Abbiamo visto in tutti i ragazzi convocati grande voglia di far parte delle selezioni che andranno a rappresentare la Calabria e questo ci ha trasmesso sensazioni positive».

Quindi Fiorino ha aggiunto: «Parlerà certamente il campo ma sin da ora desidero ringraziare tutti i ragazzi coinvolti nei raduni, le società che con grande disponibilità han permesso loro di rispondere alle convocazioni ed il CR Calabria che come sempre ci mette a disposizione una macchina organizzativa efficiente e professionale. Da qui ad aprile continueremo il lavoro di preparazione con l’obiettivo di allestire delle rose che possano ben figurare ed essere competitive».