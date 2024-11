Si è svolta oggi pomeriggio presso la sala convegni del Comitato regionale Calabria della Figc la presentazione dei calendari dei campionati di calcio di Eccellenza e Promozione per la stagione sportiva 2023/2024. I due tornei prenderanno il via nel prossimo fine settimana. La finale della Coppa Italia è in programma per sabato 23 dicembre. L'ultima giornata dei due massimi tornei regionali è fissata invece per il 28 aprile 2024.

Nel corso dell’evento sono stati trattati i temi relativi agli adempimenti tecnici necessari a seguito delle nuove disposizioni attinenti le modifiche regolamentari introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 per la figura del lavoratore sportivo e per il vincolo dei calciatori.

Durante la cerimonia sono stati anche consegnati i premi disciplina alle società vincitrici le rispettive classifiche dei campionati di Eccellenza, Promozione e under 19 regionale, ossia Rende (Eccellenza), DB Rossoblu Città di Luzzi (Promozione A), Cinquefrondese (Promozione B) e Juventus Club (Under 19). Sono state inoltre premiate le società che si sono aggiudicate la classifica del Premio Giovani 22/23, la speciale graduatoria di merito istituita dalla Lnd per le compagini che hanno utilizzato il maggior numero di giovani, vale a dire Morrone per l’Eccellenza, V.E. Rende e Roccella per la Promozione.

Spazio anche per i riconoscimenti agli allenatori che hanno conquistato la vittoria dei campionati: Graziano Nocera (Gioiese, ora Cittanova), Alberto Aita (Digiesse PraiaTortora), Giuseppe Saladino (Vigor Lamezia) e Giuseppe Verduci (Morrone U19). Riconoscimenti sono stati consegnati anche ai capocannonieri dei campionati 22/23 Simone Fioretti (Reggiomediterranea – Eccellenza), Athos Ferracci (Cassano Sybaris – Promozione A) e Giovanni D’Agostino (Compr. Archi – Promozione B).

Riconoscimenti anche agli arbitri del Cra Calabria che hanno ricevuto la promozione in CAN D: Matteo Fede (Sez. Rossano), Domenico Fabio Macrina (Sez. Reggio Calabria), Valerio Navarino (Sez. Taurianova), Lorenzo Notaro (Sez. Lamezia Terme) e Carmelo Ramundo (Sez. Paola).

A BREVE I CALENDARI COMPLETI

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA (16-17 SETTEMBRE)

Eccellenza

Prima giornata

Bocale-Stilomonasterace

Brancaleone-ReggioRavagnese

Cittanova-Scalea

Praiatortora-Soriano

Isola Capo Rizzuto-Vigor Lamezia

Morrone-Palmese

Rende-Paolana

Sambiase-Gioiosa Jonica





Promozione A

Prima giornata

Amantea-Cassano Sybaris

Db Rossoblù Luzzi-Campora

Juvenilia Roseto-Rossanese

Mangone-San Fili

Mesoraca-Altomonte

Mirto Crosia-Trebisacce

Sersale-Ve Rende

Soccer Montalto-Cotronei





Promozione B

Prima giornata

Ardore-Caraffa

Maida-Saint Michel

Melito-Capo Vaticano

Pro Pellaro-Bivongi Pazzano

Roccella-Bianco

San Nicola da Crissa-Melicucco

Virtus Rosarno-Gallico Catona

Sporting Catanzaro Lido-Deliese