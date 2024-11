Un anno prolifico per il centravanti cosentino ed anche per la squadra di mister Pignataro, capace di salire di categoria e di sfondare ampiamente il muro delle cento reti

Si chiude un 2022 straordinario per Renato Prete, mattatore fino a giugno in Prima categoria e protagonista da settembre a dicembre anche in Promozione. Il centravanti della Soccer Montalto è stato il bomber di una squadra dai grandi numeri, devastante in Prima categoria e fra le big nel torneo superiore, conquistato con la vittoria nello spareggio finale. Numeri impressionati per il gruppo allenato da Andrea Pignataro e per un sodalizio che ha progetti ambiziosi e che ha inteso fare calcio dandosi delle linee guida apprezzabili e di spessore sotto molteplici aspetti.

Una formazione della Soccer Montalto

Cifre da urlo

Nell’anno che ci sta per lasciare la Soccer Montalto ha disputato 37 gare di campionato fra la stagione regolare e la post season, nei tornei di Prima categoria e di Promozione. I rossoblù hanno vinto 25 volte, ottenendo 7 pareggi e subendo 5 sconfitte. Impressionante il numero dei gol fatti: ben 115, per una media di 3,10 reti a partita. Dopo aver perduto lo spareggio con il Real Montalto, la Soccer ha conseguito il salto di categoria tramite gli spareggi ed anche in Promozione ha disputato un torneo di vertice, chiudendo il girone di andata in zona play off, in 4ª posizione.

Renato Prete micidiale

Ed eccoci al bomber cosentino, sicuramente sprecato nel torneo di Prima categoria, dove ha fatto davvero tanti gol nella passata stagione (addirittura 50 sulle 33 gare giocate dalla Soccer Montalto). Per quanto riguarda invece il 2022, Renato Prete saluta l’anno dopo aver messo a segno ben 48 reti con la maglia della Soccer Montalto: 35 nel torneo di Prima categoria e 13 in quello di Promozione. Un numero straordinario di marcature per un centravanti implacabile, in grado di parlare sempre e comunque con i gol. Un anno, quindi, nel segno di Renato Prete.