Secondo in Eccellenza con il Cotronei nel 2017/18, poi terzo con la Vigor in Promozione, quindi quarto classifica a Sersale, nel massimo torneo dilettantistico calabrese e in seguito vincitore in Promozione A con la Promosport, squadra con la quale affronterà adesso la finale play off di Eccellenza. Sono questi i numeri, decisamente ottimi, di Claudio Morelli nelle ultime cinque stagioni, a cui bisogna aggiungere la sospensione e poi l’annullamento del torneo di Promozione del 2020/21, quando era al comando. Da sei anni, insomma, dici Morelli e dici vittoria o quasi. Il tandem perfetto fra il tecnico Claudio e il preparatore e vice Massimo produce puntualmente risultati che valgono, sempre da primi posti.

Fra l’altro, fin dall’inizio della sua carriera (2004/05) le volte in cui il trainer lametino ha terminato il campionato (14 su 18) non è mai retrocesso e non è mai sceso al di sotto dell’8ª posizione. Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, invece, è diventato ormai un veterano, visto che si avvia verso le 200 panchine nella stagione regolare, mentre questa con la Promosport è la settima avventura, la prima in Eccellenza dopo gli anni in Promozione. A proposito delle ultime stagioni con il club biancazzurro, quelle targate Angelo Folino, in campionato per la Promosport con Claudio Morelli alla guida, ecco 46 vittorie, 15 pareggi e appena 5 sconfitte (in 66 gare), con 142 gol fatti e 46 subiti. Per la squadra lametina, al suo primo anno in Eccellenza, finale di coppa, secondo posto e adesso finale play off, domenica in casa contro lo Scalea. Un obiettivo, quello del salto alla fase nazionale degli spareggi per la Serie D, che rappresenterebbe un altro passo nella storia per la squadra di S.Eufemia/Lamezia.

Oltre 500 le panchine in carriera in assoluto, considerando tutte le manifestazioni, per Claudio Morelli, fra l’altro all’ennesima avventura nei play off, vinti due volte (con la Promosport e la Palmese), approdando per la quinta volta alla finale. La prossima sarà la sfida numero 22 di play off per il tecnico lametino. Insomma, uno specialista, anche se domenica lo Scalea sarà un avversario complicato da battere: a Brancaleone ha sorpreso tutti e nulla ha da perdere. Un altro banco di prova per la Promosport, pertanto, e per il suo allenatore Claudio Morelli, all’ennesima avventura di una carriera vissuta sempre e comunque da protagonista.