Si sono disputate questo pomeriggio le sfide di play out e play off dei diversi campionati dilettantistici di calcio. Per il campionato di Serie D la sfida play off ha visto impegnate Vibonese e LFA Reggio Calabria; San Luca e Locri si sono invece affrontate al Corrado Alvaro per la permanenza nel massimo campionato dilettantistico.

In Eccellenza la Vigor Lamezia ha ospitato il Cittanova nella sfida play off mentre Palmese e Gioiosa Jonica hanno disputato a Palmi il match da dentro o fuori. La finale playoff di Promozione ha messo una di fronte all'altra DB Rossoblu Città di Luzzi e Altomonte per il girone A. Capo Vaticano e Virtus Rosarno invece hanno animato la sfida play off del girone B. In caso di pareggio dopo i supplementari passa la formazione di casa. Di seguito i risultati delle partite.

Serie D

Play off

Vibonese-LFA Reggio Calabria 0-1

Siracusa-Acireale 3-0

Play out

San Luca-Locri 0-2 (Locri salvo, San Luca in Eccellenza)

Eccellenza

Play off

Vigor Lamezia-Cittanova 4-0 (Vigor Lamezia ai play off nazionali)

Play out

Palmese-Gioiosa Jonica 2-1 dopo i supplementari (Palmese salva, Gioiosa Jonica in Promozione)

Promozione

Play off

Capo Vaticano-Virtus Rosarno 0-0 (Capo Vaticano finalista play off del girone B)

DB Rossoblu Città di Luzzi -Altomonte 1-0 (DB Rossoblu finalista play off del girone A)