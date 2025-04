Il Trebisacce è promosso in Eccellenza. La formazione giallorossa, guidata da Serafino Malucchi, ha vinto il girone A del campionato di Promozione grazie al pareggio ottenuto nella penultima giornata sul campo del Cassano Sybaris. Al "Toscano" di Cassano All'Ionio, il Trebisacce ha chiuso il match con un 1-1, conquistando matematicamente il salto di categoria.

Decisiva la prova di carattere offerta contro la squadra di Burgo, in una sfida che poteva nascondere insidie ma che i giallorossi hanno saputo indirizzare con determinazione. A una giornata dal termine, il vantaggio in classifica è ormai irrecuperabile per le inseguitrici.

Il ritorno in Eccellenza ha un sapore particolare per i “Delfini”: era dalla stagione 2019-2020 che il Trebisacce mancava dal massimo torneo regionale. Quell'anno il sogno si interruppe bruscamente: la pandemia di COVID-19 costrinse la F.I.G.C. alla sospensione definitiva del campionato il 1º marzo 2020, con sei giornate ancora da disputare. Il Trebisacce, fanalino di coda con 17 punti, pagò a caro prezzo una stagione complicata, retrocedendo in Promozione a soli due punti di distanza dal Cotronei. Oggi, però, il passato è definitivamente alle spalle: il Trebisacce torna a sognare e vola in Eccellenza.