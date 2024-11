Ha disputato una stagione di grande spessore, alla pari dei compagni, sia chiaro. Angelo Petrone era e rimane il leader della Dgs Praia Tortora ma su questa brillante promozione in Eccellenza c’è indelebile la sua firma, per i gol fatti, le serpentine e i dribbling, gli assist e i calci da fermo procurati. Ed anche per quello che ha fatto fuori dal campo, sempre propositivo, sempre prodigo di buoni consigli. Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, questa settimana consegna i dieci punti del migliore proprio ad Angelo Petrone, perché (lo precisiamo) prendiamo in considerazione anche il “partitone” fatto nella gara di recupero vinta in casa del V.E. Rende, disputatosi dopo la Top Ten della settimana precedente. Una classifica, quella di Zona D, che tiene in conto il rendimento e nel caso di Angelo Petrone si può tranquillamente affermare che, sotto questo aspetto, è stato una garanzia di solidità e di continuità. Non a caso è nelle posizioni di vertice della graduatoria generale, che verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su LaC Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate.

Per lo stesso motivo per il quale premiamo Angelo Petrone (è la seconda volta che risulta il leader settimanale) nella Top Ten troviamo anche Gaetano Bertini, altro pilastro della Dgs Praia Tortora, al quale vanno sei punti. Salendo invece nella graduatoria di giornata, troviamo sul podio Dezai del Cotronei Caccuri, il quale segna con una certa regolarità in questo campionato, e Maragò della Soccer Montalto, un difensore in grado di regalare prove convincenti e non a caso menzionato spesso fra i migliori del girone A di Promozione.

Nella Top Ten c’è quindi spazio per Pedrinho della Db Rossoblu Luzzi, in ascesa nel finale di stagione e in grado di segnare gol pesanti e di rispondere puntualmente quando chiamato in causa. Non poteva mancare ovviamente Ferracci del Cassano Sybaris, fra i protagonisti indiscussi di questo torneo e altro elemento in corsa per ambire alla prima posizione nella graduatoria generale. Una menzione spetta quindi al portiere Gualtieri del Real Montalto: la sua parata ha consentito alla propria squadra di ipotecare praticamente la salvezza. Bene infine, anche Diaco della Rossanese e Del Popolo della Soccer Montalto.