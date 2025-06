Prendono strade diverse i destini della società granata e dell’ormai ex tecnico che ha lavorato portando in dote il sesto posto nella classifica finale: «Le sue capacità gli permetteranno di togliersi grandi soddisfazioni anche in altri contesti importanti»

La PLM Morrone ha annunciato la conclusione del rapporto con mister Magarò, esprimendo profonda gratitudine per il lavoro svolto. La società ha voluto ringraziare sentitamente il tecnico per la sua professionalità, dedizione e passione, qualità che hanno contraddistinto il suo intero incarico.

Durante il suo periodo in granata, mister Magarò non si è limitato a guidare la squadra sul campo, ma ha saputo trasmettere valori fondamentali sia a livello sportivo che umano. Il suo contributo è stato determinante per la crescita del gruppo, lasciando un'impronta significativa nel percorso tecnico della squadra. La sua capacità di infondere principi importanti ha cementato l'unità e il carattere del team.

Per l’ormai ex tecnico, la stagione si conclusa con la squadra classificata al 6° posto con 51 punti frutto di 15 vittore, 9 pareggi e 6 sconfitte, realizzando 44 reti e subendone 32.

La PLM Morrone ha augurato a mister Magarò le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, certa che le sue "immense capacità" gli permetteranno di affrontare con la consueta competenza e serietà le sfide future in "altri contesti importanti". Questo attestato di stima sottolinea il valore riconosciuto al tecnico non solo all'interno della società, ma anche in prospettiva futura.

Ora la PLM Morrone è pronta a proseguire il proprio cammino, con l'obiettivo di dare continuità al progetto sportivo già avviato. La società, attraverso il Comunicato Stampa diffuso, ribadisce l'intenzione di mantenere salda la propria identità e i valori che da sempre la contraddistinguono, guardando al futuro con determinazione.