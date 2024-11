Weekend misto di gare nei quattro gironi del terzo livello del calcio calabrese. Sono otto le squadre a punteggio pieno, viceversa sono ben dieci le compagini che vorranno riscattarsi e cancellare lo zero dalla classifica in questo turno

Si torna in campo già tra qualche ora. Il torneo di Prima Categoria viaggia con buona linearità e anche in questo fine settimana non mancheranno gli spunti. L’attenzione maggiore è riversata inevitabilmente su quelle squadre che sono a punteggio pieno: Acri, Themesen, Kratos, Silana, Rocca di Neto, Pino Donato Taverna, Polistena, Catona. Come di consueto, raccontiamo l’anteprima delle 29 partite previste in tutta la Calabria.

Girone A

Tre contese nella giornata odierna, quattro alla domenica, turno di riposo per San Lucido. La sfida più interessante sembra essere quella tra Diamante Caselli e Acri. I locali hanno tre punti dopo aver affrontato Bisignano e Corigliano e vorranno interrompere la striscia positiva dei giovani rossoneri. La Geppino Netti invece cerca di bloccare l’avanzata del Themesen che sembra già molto rodata, la Luzzese invece vorrà conquistare la posta in palio in casa contro Fuscaldo.

Domenica con altre emozioni partendo da San Marco-Rangers Corigliano: i locali hanno incassato 12 gol in due gare, il Corigliano cerca di farsi spazio rapidamente in classifica. Mirto Crosia-Roggiano è un’altra gara che potrà riservare emozioni, i due team della media valle del Crati giocheranno in trasferta: la FCD Bisignano sul campo del Real Trebisacce, la ben più offensiva Kratos (undici gol all’attivo) ospite del Spezzano.

Girone B

Riposa una cosentina… e sembra non essere una novità. Nel calendario, dopo Real Cosenza e Marca, toccherà infatti alla Brutium rimanere a guardare, e magari le attenzioni dei rossoblù saranno riversate proprio all’unico match odierno. Il Real Cosenza ospiterà la capolista Rocca di Neto, la gara è aperta a ogni pronostico. Domenica di sostanza partendo dalla gara di Cutro con l’altra primatista Silana alla ricerca di un tris in campionato. Occhio alla fame di riscatto di chi è rimasto al palo come il Cus Cosenza, impegnato contro le Stelle Azzurra Silana e del San Mango, in campo contro la Garibaldina per togliere le ragnatele dalla classifica. Completano il turno Decollatura-San Fili, Cirò Marina-Marca, San Mauro-Scandale.

Girone C

La capolista Pino Donato Taverna sarà in campo già oggi contro Soverato, cercare un tris di risultati positivi non sembra essere impossibile. Da seguire oggi anche le sfide tra Pizzo e Real Fabriziese, nonché Promosport-Rombiolese. Nella giornata dove è previsto il giro ai box della Polisportiva Palermiti, altre quattro partite sono previste per la domenica. Dopo pranzo, i tifosi potranno così scegliere tra: Prasar-Laureana, Rosarnese-Montepaone (padroni di casa ancora a secco di punti), Sant’Onofrio-Bivongi, Sersalese-Piscopio.

Girone D

Non ci sono turni di riposo per le squadre dell’ultimo girone, bensì otto gare da suddividere in due giorni. Partendo da quelle odierne, gioca chi sta al momento in testa. Il Catona ospiterà l’Ardore, Polistena invece vorrà imporsi su Taurianova. Al sabato anche la gara tra San Gaetano e Campese. Domenica di forti emozioni nelle cinque gare rimaste. Gallinese-Bagnarese, Bovese-Gebbione, Rizziconi-Lazzaro, Roccella-Gallina, ma soprattutto il derby che era atteso da un bel pezzo: Siderno 1911-Città di Siderno è da considerarsi il match clou della giornata, aperto ad ogni tipo di previsione.