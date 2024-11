In una squadra che può disporre di due bocche di fuoco come Cariati e Giglio e di un centrocampista di quantità e qualità come Bellia, può risultare complicato diventare a propria volta un protagonista. Eppure Marco Folino per una volta “ruba” la scena ai compagni, conquistandosi un comunque meritato primo posto di giornata nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

A lui vanno i dieci punti del migliore e non solo per aver partecipato con una rete alla goleada dello Sporting contro la Vigor. Due reti quest’anno e sei nella passata edizione del torneo. Marco Folino è un difensore che sa difendere e che sa anche colpire e allora potrà giocarsi le proprie chance anche nella classifica generale della Top Ten che verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D alle 22,00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).

Per quanto riguarda la giornata numero 9 sul podio troviamo un altro difensore vale a dire Francesco Maviglia dell’Ardore, matricola sempre più insidiosa e compatta, tanto da non aver incassato reti in sei gare su nove. A guidare la squadra è appunto Maviglia, autore di un buon avvio di stagione. Anche grazie ai gol di Tripodi, invece, il Capo Vaticano si rialza subito, in attesa di trovare le coordinate giuste pure in trasferta.

Non poteva mancare, nella classifica dei migliori di giornata, Davide Giglio dello Sporting Catanzaro Lido e possiamo comunque assicurare che è stato davvero complicato fare le scelte questa settimana, perché in casa giallorossi sono in tanti a meritare una citazione e la presenza nella Top dei migliori. A seguire Mercuri dell’Atletico Maida, puntuale nel giorno del riscatto, e il terzo difensore presente nella graduatoria di giornata, vale a dire Santino Misale della Palmese: grinta e personalità non mancano.

Pure questa settimana nella Top dei migliori c’è Giovanni D’Agostino dell’Archi: per lui una prima fase di campionato da applausi. A seguire Antonio La Torre del Capo Vaticano, che sta iniziando a carburare. Bene Acosta dell’Archi infine, e Isaja del Roccella.