Nel segno dell’Ardore e della Vigor Lamezia. Il 2023 che ci sta per lasciare è stato caratterizzato dalle due squadre, con una differenza sostanziale per quanto riguarda l’esito finale della precedente stagione: alla Vigor, infatti, è riuscito il salto di categoria, mentre l’Ardore si è fermato ai play off. Nel corso dell’anno, tuttavia, entrambe le squadre protagoniste e sempre nelle zone di vertice della classifica. Prendendo in esame le gare della stagione regolare, per quanto riguarda i campionati di Eccellenza e di Promozione, escludendo spareggi e coppa, siamo andati ad analizzare il rendimento delle 36 squadre che, nel corso del 2023, hanno disputato il torneo di Eccellenza e/o di Promozione. Siamo andati quindi a verificare, numeri alla mano, quelle che hanno fatto più punti, più vittorie e più gol, subendo altresì meno sconfitte e meno reti. Cinque primati, allora, da evidenziare, in un conteggio che non può riguardare quelle squadre che, nell’anno solare, non hanno sempre militato in Eccellenza e/o Promozione. Per essere ancora più chiari, abbiamo escluso il Cittanova (che nella prima parte della stagione era in Serie D), l’Altomonte (fino a maggio impegnato in Seconda categoria) e quelle formazioni che nella parte conclusiva della stagione 2022/23 hanno militato in Prima categoria: Sambiase, Trebisacce, Mirto Crosia, Mesoraca, Mangone, San Nicola da Crissa, Virtus Rosarno, Saint Michel, Bianco e Pro Pellaro.

Il record di punti

Fra le 36 squadre in competizione fra Eccellenza e/o Promozione (tutte hanno giocato 30 gare di campionato), la formazione che ha ottenuto il maggior numero di punti nel 2023 è stata quella dell’Ardore. Ben 68 punti (su 90 disponibili) per la compagine amaranto, protagonista sia nel precedente, sia nell’attuale campionato di Promozione. Una squadra, quella del patron Minniti, che porta così in archivio il 2023 con questo record, ma non finisce qua.

Alle spalle dell’Ardore, ma distaccato di sei punti, ecco un terzetto composto da Vigor Lamezia, Rossanese e Cassano Sybaris il cui rendimento è sicuramente di alto livello in questo anno che ci sta per lasciare. Hanno toccato quota 62 punti, precedendo di una lunghezza la Dgs Praia Tortora. Bene anche Brancaleone e V.E. Rende (56 punti). Fra le prime dieci anche Atletico Maida e Soriano, a conferma di un anno comunque positivo.

Per l’Ardore 21 vittorie

Il secondo primato annuale della squadra reggina riguarda il maggior numero di vittorie. Su 30 gare di campionato, l’Ardore ne ha vinte 21 e anche in questo caso nessuno ha saputo fare meglio della formazione allenata da Criaco con la collaborazione di Maviglia. Alle spalle dell’Ardore c’è un tandem formato da Rossanese e Cassano Sybaris, arrivati a quota 19: anche in questo caso per entrambe le squadre resta comunque la soddisfazione di essere arrivate nuovamente sul podio.

Si è fermata a quota 18 invece la Vigor Lamezia, ma anche in questo caso i biancoverdi si ritrovano là in alto in una graduatoria, affiancati alla Dgs Praia Tortora. A seguire il V.E. Rende è fra le prime dieci squadre del 2023, in tema di vittorie (17), davanti a Brancaleone (16), Soccer Montalto (15), Capo Vaticano e Cotronei (14).

Appena 4 sconfitte

Quali sono le squadre ad aver subito il minor numero di sconfitte? Con 4 ko incassati in 30 gare di campionato, ancora una volta l’Ardore si conferma squadra leader. Piegare i reggini non è mai facile e il 2023 lo ha dimostrato. In questa speciale classifica l’Ardore non è da solo al comando, bensì è accompagnato dalla Vigor Lamezia, altra formazione difficile da superare. Ecco quindi un tandem in vetta per quello che rappresenta il terzo primato dell’Ardore e il primo per la compagine lametina.

Fra le formazioni meno battute nell’anno solare troviamo quindi la Dgs Praia Tortora con 5 sconfitte. Segue un poker di formazioni, battute in 6 circostanze: Soriano, Brancaleone, Rossanese e Cassano Sybaris, tutte squadre in grado di disputare un 2023 di un certo livello e i numeri lo confermano. In particolare Rossanese e Cassano Sybaris ribadiscono la loro presenze nelle posizioni di vertice delle graduatorie annuali e il Brancaleone e il Soriano confermano di essere formazioni complicate da affrontare.

Vigor e Rossanese macchine da gol

Passiamo adesso al reparto offensivo più prolifico del 2023. Anche in questo caso torna in vetta la Vigor Lamezia, ma pure qui il team biancoverde viaggia in compagnia, stavolta della Rossanese. Ecco, allora, il tandem più micidiale dell’anno solare che ci sta per lasciare. Per Vigor Lamezia e Rossanese sono 63 i gol fatti, cifra che vale il primato in questa speciale classifica. Per appena un gol l’Ardore non conquista anche questo titolo, ma il dato di 62 reti conferma quindi quanto di buono fatto nel corso dell’anno.

Ai piedi del podio troviamo il Cassano Sybaris, anche stavolta fra le migliori squadre, con 58 reti fatte nella stagione regolare, davanti al V.E. Rende, arrivato a 56, uno in più della Dgs Praia Tortora. Fra le migliori dieci troviamo quindi la Palmese con 53 gol siglati, la Soccer Montalto con 51, il Capo Vaticano con 50 reti e la Db Rossoblu Luzzi a 49.

I meno battuti sono i lametini

L’ultimo record è della Vigor e anche in questo caso la compagine biancoverde precede l’Ardore di un soffio. Terzo primato annuale per i lametini e nuova posizione di rilievo per i reggini. Con 19 gol al passivo la Vigor è la squadra ad aver subito meno gol del 2023, davanti all’Ardore, fermatosi a quota 20. Anche questi numeri dimostrano che l’anno che ci sta per lasciare ha visto Vigor e Ardore assolute protagoniste. Il podio di questa speciale classifica è quindi completato dal solito Cassano Sybaris e anche dal Brancaleone, piacevole sorpresa, con 24 gol incassati.

Fra le squadre più ermetiche del 2023 ci sono quindi il Soriano con 28 reti subite, la Dgs Praia Tortora e il V.E. Rende con 31, il Bocale nono in graduatoria con 34 centri al passivo e il Gallico Catona, a quota 35. Tanti numeri, allora, record e brillanti piazzamenti per un anno vissuto intensamente. Un anno nel quale, come abbiamo visto, Ardore e Vigor si sono messi in mostra, ma bene hanno fatto anche Rossanese e Cassano. E a proposito dell’Ardore, con una media punti di 2,26, il tecnico Criaco, in collaborazione con Maviglia, è stato il migliore dell’anno, per quello che è un altro record da ascrivere al club del presidente Minniti, alla ricerca, nel 2024, della promozione in Eccellenza.