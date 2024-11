La firma di Athos Ferracci, sicuramente agevolata dalla presenza del nuovo direttore generale Ranieri, ha consentito alla Dgs Praia Tortora di piazzare il colpo dell’estate. Un acquisto di rilievo per la compagine tirrenica, neo promossa in Eccellenza. Con 33 reti, Athos Ferracci è stato il miglior bomber stagionale, edizione 2022/23. Considerando tutte le competizioni, ha segnato davvero tanto e ha pure vinto la classifica marcatori del girone A di Promozione con la maglia del Cassano Sybaris.

Nella speciale classifica, che tiene in considerazione i goleador più prolifici della stagione, al quarto posto nell’annata 2022/23 si è classificato Angelo Petrone con 27 reti e subito dietro Andrea Puoli con 24 gol, entrambi in organico alla Dgs Praia Tortora, dalla quale sono stati confermati per il prossimo campionato.

Di conseguenza, a disposizione di mister Alberto Aita, ecco un tridente esplosivo, che porta in dote gli 84 gol siglati complessivamente nella passata stagione. «Sono felice e grato di essere in questa società, le cose sono state fatte bene in passato e penso che quest'anno continueremo sulla stessa strada. Mando un abbraccio a tutta la popolazione di Praia e ci vediamo presto»: queste le parole di Athos Ferracci dopo aver apposto la firma sul contratto.