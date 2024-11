Il centravanti raggiunge un traguardo speciale con la maglia della Luzzese in Prima categoria, ma al suo attivo ci sono tante avventure in Eccellenza e Promozione

È arrivato anche per Francesco Carbone il momento della festa, con tanto di maglietta celebrativa. A distanza di qualche anno dall’importante traguardo della terza cifra, in tema di marcature, eccolo festeggiare il gol numero 200 in carriera. Il “Toro”, classe 1987, da qualche stagione si diverte fra Promozione e Prima categoria nel cosentino, dove ha giocato con Roggiano, Brutium Cosenza e, appunto, Luzzese. Ma non ha certo dimenticato come si segna: la stagione passata è stato assoluto protagonista in Prima categoria, vincendo il campionato con la Brutium e segnando ben 22 reti, per quella che è stata l’ennesima stagione della carriera in doppia cifra.

L’esplosione

Adesso parliamo di un calciatore esperto, un 35enne che si diverte a far gol, ma c’è stato un periodo in cui Francesco Carbone era un giovane di belle speranze, fra i più richiesti sul mercato. Esploso nel torneo di Eccellenza 2006/07, in doppia cifra ad appena 18 anni con la maglia della Taurianovese, per lui anche qualche mese in Serie D, dove con il Rosarno si è anche tolto lo sfizio di segnare una rete in quarta serie: l’11 novembre del 2007, Rosarno – Castrovillari 2-0: primo centro di Saffioti e raddoppio, appunto, di Carbone. Decisamente una gran bella soddisfazione.

Tanti gol

Da lì in poi tante reti, con la maglia della Taurianovese (sono state complessivamente 123 in dieci stagioni, intervallate anche dalla breve esperienza a Praia). Fra le sue squadre, oltre alla Rizziconese, anche Cittanovese in Eccellenza e Siderno fra Promozione e Eccellenza, Bocale e Cotronei, ancora fra Promozione ed Eccellenza. Domenica scorsa, in occasione della gara vinta dalla Luzzese per 3-0 sul Fuscaldo, al minuto numero 33 del primo tempo, ecco la rete di Ciccio Carbone, la numero 200 di una lunga carriera nella quale, fra i Dilettanti, ha comunque lasciato il segno.