Entra nel vivo il mercato della Bovalinese che si sta preparando al prossimo campionato di Promozione B. Dopo la beffa play off, sfumato all'ultima giornata, il club amaranto vuole disputare una stagione da protagonista. Dopo l'annuncio del nuovo tecnico Maurizio Lanzaro, dunque, parte ufficialmente anche il mercato estivo e arrivano pure i primi colpi.

Colpo argentino

Arriva direttamente dall’Argentina, con gol e grinta, uno dei primi colpi di mercato amaranto: Franco Chacon è un nuovo calciatore della Bovalinese. Si tratta di un attaccante argentino, classe 1996, che va a rinforzare l'organico per la stagione 2025/2026. Piede destro, 17 gol in 20 partite lo scorso anno con il Lenola (Promozione Lazio – Girone C) Chacon arriva a Bovalino con tanta voglia di affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi. Nato a Rufino, nella provincia di Santa Fe, il ventinovenne si è formato calcisticamente nel Jorge Newbery e nello Sportivo Ben Hur, per poi approdare nelle giovanili del prestigioso Rosario Central, club della Primera División Argentina. Prima di arrivare in Italia, ha vestito la maglia della Teodolina, altra realtà del calcio argentino.

Le sue prime parole

Nonostante le numerosissime offerte ricevute, Chacon ha scelto con convinzione il progetto amaranto attratto dall’ambiente, dalla passione e dalla grande voglia di crescere che si respira in tutta la società. Ecco le sue prime parole: «Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà importante come la Bovalinese. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni e dare tutto per raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ringrazio di cuore questa società ambiziosa per la fiducia e per l’opportunità che mi ha dato di far parte di questo grande progetto».