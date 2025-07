Colpaccio dell'Ardore che si assicura le prestazioni di Jonis Khoris. Un acquisto di grande rilievo per il club amaranto che, dopo la retrocessione dall'Eccellenza alla Promozione dopo solamente un anno, intende ritornare immediatamente nel massimo campionato regionale. Per farlo le Aquile stanno programmando un mercato di livello e proprio Khoris ne è la conferma.

Colpo amaranto

L'esperto attaccante classe 1989, dunque, va ad arricchire la rosa della compagine del presidente Minniti anche perché porta in dote una carriera notevole: due parentesi in Serie A con la Reggina, esperienze in Serie B e Serie C (Vibonese, Ravenna, Barletta, Lucchese, Real Giulianova, Hinterreggio e Gavorrano), importanti stagioni in Serie D con Comprensorio Montalto Uffugo, Roccella, Due Torri, Gallipoli, Castrovillari, Paternò, Biancavilla (12 presenze, 8 reti), Gelbison dove ha vinto il campionato (18 presenze, 5 reti), Vis Artena, Vastogirardi e Ragusa. Khoris ha lasciato il segno anche in Eccellenza con club come Locri, Siderno, Sant’Agata e Corigliano. Nell'ultima stagione, sempre nella Serie A regionale, ha vestito la maglia del Cittanova risultando il più decisivo dei suoi in molte occasioni e contribuendo al raggiungimento della salvezza del club giallorosso.