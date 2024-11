Dopo il successo di ieri in casa del Licata, il Rende questa mattina ha annunciato un nuovo innesto in attacco. Nell’ottica di ingaggiare calciatori funzionali al progetto e giovani vogliosi di emergere, il club biancorosso ha riportato in Calabria il centravanti lametino Luca Ferraro.

Ex di Vigor, Sambiase e Morrone, il neo acquisto del Rende ha iniziato la stagione con la maglia del Gladiator (Serie D, girone G) e ha deciso di sposare il progetto della società presieduta da Coscarella, mettendosi così a disposizione del tecnico Tommaso Napoli.