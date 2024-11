La squadra con il miglior reparto offensivo dell’anno solare 2020 è la Stilese, con 40 gol fatti in quindici partite. Un dato di rilievo che trova conferma nella presenza, in attacco, di due bomber del calibro di Giuseppe Papaleo e Juan Martinez, capaci di siglare trenta reti in due, equamente divise. Papaleo e Martinez, allora, con 15 reti a testa, sono i migliori bomber dell’anno, assieme a Giuseppe Cannitello del Filogaso. Un tris di goleador in vetta a questa speciale classifica, che tiene conto delle reti siglate nell’anno solare 2020 dalle squadre (sono state 42) che hanno sempre militato in Eccellenza e/o Promozione a cavallo delle due stagioni.



I marcatori del 2020

La rivelazione è sicuramente Cannitello, bomber vibonese classe ’96, autentico trascinatore del Filogaso, che pure in questa stagione è partito alla grande (7 gol in sei gare). Ma con Papaleo e Martinez la Stilese inizia praticamente con due reti di vantaggio in ogni gara.

In questa speciale classifica del bomber dell’anno, il terzetto di testa ha preceduto l’esperto attaccante Gianni Galletta del Brancaleone con 12 reti. A seguire troviamo Bongiorno della Rossanese e Prete del San Fili (11).



In doppia cifra anche Giglio (Sporting Catanzaro Lido), Zangaro (Rossanese) e Zampaglione (Locri) con 10 reti. Quest’ultimo è anche il miglior goleador del torneo di Eccellenza relativamente all’anno solare 2020.