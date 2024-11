Doppio squillo dell'Ardore che si assicura gli argentini Aguero e Sbrascini. Primi movimenti anche per il Cotronei. Ecco tutte le novità di mercato per Eccellenza, Promozione A e Promozione B

Ferragosto è passato e il campionato (almeno quello di Serie A) è iniziato. Per quello dilettantistico manca poco meno di un mese anche se tra due settimane partirà la Coppa Italia che, come di consueto, darà il via alla nuova stagione. Quanto al mercato, invece, il grosso è stato ormai fatto anche se ciò non esclude piccoli ritocchi. Ecco dunque le principali novità dei tre principali campionati dilettantistici regionali: Eccellenza, Promozione A e Promozione B.

Ancora colpi da Bocale e Gioiese

Partendo dal massimo campionato regionale quelle che si sono mosse negli ultimi giorni sono Gioiese, Bocale, Soriano e Ardore. Il club viola, con tanta voglia di tornare grande, ha infatti rinforzato ulteriormente il proprio reparto offensivo annunciando l'arrivo di Salvatore Ottieri. Il possente centravanti (190 cm) arriva in prestito dal Sorrento e si aggiunge ad una batteria offensiva già di alto rango visti i nomi (tra gli altri) dei vari Condemi, Infusino e Tossi. Colpo in entrata anche per il Bocale che, nella giornata di ieri, ha presentato Alessandro Maesano. Un giocatore che darà sicuramente maggiore brio al reparto offensivo di mister Saviano poiché l'ala offensiva, all'occorrenza, può fare anche la seconda punta. Il classe 2003 si è messo in evidenza lo scorso anno con la maglia dell'Isola Capo Rizzuto, collezionando 29 presenze e 5 gol.

Squillo del Soriano che annuncia l'argentino Facundo Cabrera. Si tratta di un centrocampista molto duttile dal momento che può agire sia da play che da mezzala. Il classe 1999 è alla sua prima esperienza in Italia. Si conferma alquanto attiva la neopromossa Ardore che regala a mister Criaco altri due preziosi tasselli, ovvero Aguero e Sbrascini. Il primo è un attaccante classe 1997 che ha militato nella Serie A argentina con il Godoy Cruz e nella Serie B argentina con l'All Boys. Il secondo è un esperto centrocampista classe 1991 con un ottimo curriculum tra Uruguay e Argentina. Non si ferma la Palmese che ha annunciato un altro acquisto e stavolta si tratta di Zoumane Sangare, possente difensore centrale classe 2002.

Primi annunci del Cotronei

In Promozione A muove i suoi primi passi il Cotronei che riparte innanzitutto dal suo capitano Lonetti. Il difensore classe 1999, infatti, ha giurato fedeltà ai colori giallorossi. Il club giallorosso ha anche presentato il suo nuovo portiere riconosciuto in Joaquin Morales. Si tratta di un classe 2001 proveniente dal Policoro. Il Sersale ha annunciato il ritorno di Simone Tutino mentre il VE Rende annuncia Francesco Gaudio. Notevole esperienza per il calciatore, viste le annate con le maglie di DB Rossoblù Luzzi, Morrone e San Fili.

Rende, suggestione Alassani

Dopo il silenzio degli ultimi mesi, il Rende deve ripartire anche perché rispetto alle altre è in ritardo sia di preparazione che sul mercato. In panchina sembra ormai fatta per Paolo Gallo mentre emergono anche i primi nomi sul mercato. A tal proposito, infatti, sembrerebbe sempre più concreta la pista che porta a un ritorno di Momo Alassani, il guerriero di centrocampo che lo scorso anno fu tra i protagonisti della vittoria del campionato della Rossanese.