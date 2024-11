Cinque finali play off vinte in carriera per il centrocampista biancazzurro, autore di una stagione positiva, con diverse reti all’attivo

L’appuntamento per la Promosport è fissato per domenica 28 maggio, quando la squadra biancazzurra farà il suo esordio nella fase nazionale degli spareggi per la Serie D. Un altro passo nella storia per il club del presidente Angelo Folino, dopo aver vinto la finale play off contro lo Scalea. Un successo nel quale vi è stata anche la firma di Michele Vitale, all’ottavo centro stagionale fra campionato, coppa e appunto play off. Uno specialista, ormai, nel vincere le finali: ne ha disputate 4 in carriera e le ha vinte tutte (con lo Scalea nel 2010, il Castrovillari nel 2016, la Reggiomediterranea nel 2019 e, appunto, la Promosport quest’anno). Al conto, volendo, si può aggiungere anche la finale del torneo Eccellenza versione mini, quando vinse con il Sambiase.

Per Vitale, classe 1991, sono ben 355 le presenze in carriera fra campionato e post season. Per lui è la quarta esperienza con una squadra di Eccellenza calabrese al di fuori dei confini regionali. Con la Reggiomed l’avventura è terminata al primo turno (eliminata dal Biancavilla), con lo Scalea si è arreso al turno conclusivo (ko con la Fortis Trani), mentre nel 2016 ha conseguito il salto in Serie D con il Castrovillari, eliminando Venafro e Sancataldese.

Al suo attivo ci sono tre promozioni (Taurianovese, Castrovillari e Sambiase): adesso proverà a fare poker con la Promosport. Impresa ardua, perché l’Enna è già un primo avversario complicato, però questa squadra ha tutti i mezzi per giocarsi alla grande le proprie chance. Intanto Michele Vitale continua a vivere momenti come questi: tanti spareggi, l’adrenalina al massimo e, al solito, la voglia di far bene. Non a caso nelle ultime cinque stagioni in Eccellenza annovera un primo posto, tre piazzamenti in seconda posizione e un terzo posto. Solo tornei di vertice, allora, per le squadre dove gioca il centrocampista di Santa Maria del Cedro.