Le parole di Escudero: «Il tifo è come quello in Argentina». Battista: «Vestire di nuovo la maglia del proprio paese è un'emozione indescrivibile»

Tra le protagoniste del prossimo campionato di Promozione B ci sarà anche la Deliese che, dopo aver sfiorato fino all'ultima giornata un posto play off, quest'anno ha intenzione di sgomitare per i vertici. Il direttore sportivo De Giorgio, insieme alla dirigenza, è già al lavoro per costruire la rosa, forte dell'ossatura dello scorso campionato dal momento che quasi tutte le pedine fondamentali hanno prolungato di un altro anno.

Deliese, doppio innesto

Nelle ultime ore il club amaranto ha movimentato il mercato annunciando un doppio innesto. Innanzitutto il ds De Giorgio ha chiuso per l'arrivo di Mariano Lionel Escudero Suarez, meglio noto come Escudero. Si tratta di un classe 1999 cresciuto calcisticamente nelle fila dei settori giovanili di River Plate, Banfield e Lànus. In seguito ha avuto modo di conoscere la Serie B con la maglia del Talleras dove debutta anche in prima squadra. Nel 2022, invece, approda in Italia con la maglia dell'Arce (Eccellenza laziale) mentre l'anno successivo vince il campionato di Promozione lombarda con la maglia del Sondrio. Nella passata stagione, invece, è stato uno dei protagonisti principali della splendida cavalcata del San Nicola-Chiaravalle che ha portato al conseguimento di un posto play off.

Ecco le sue prima parole: «Quando ho giocato contro la Deliese, ho visto che il calore dei tifosi è come quello in Argentina, ti accompagnano ovunque e non ti lasciano mai solo. Poi mi hanno parlato tutti bene di questa società. Non ci ho pensato neanche un secondo nell'accettare l'offerta quando mi hanno chiamato e sono sicuro che a Delianuova mi sentirò come a casa. Non vedo l'ora di indossare e sudare questa maglia».

Il secondo acquisto, invece, è un ritorno in amaranto dal momento che si tratta di Giovanni Battista. Un deliese purosangue, classe 2000, che ha fatto tutta la trafila con questo club. Ecco le parole del difensore venticinquenne in seguito al suo ritorno: «dopo un po, di tempo lontano dallo stadio e dalla maglia del mio paese, tornare a giocare qui ha un sapore speciale. Difficile spiegare cosa si prova quando ritorni nello spogliatoio che conosci da sempre tra amici, ricordi e passione vera. Tornare a indossare questi colori non è soltanto una scelta sportiva, ma soprattutto di cuore. Sono pronto a dare me stesso con impegno e rispetto».