Si è chiusa domenica 20 luglio la procedura telematica per l’iscrizione ai campionati regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2025/2026. Su 48 società aventi diritto, sono state completate le iscrizioni da parte di 46 club, con due assenze di rilievo: Locri, nel massimo torneo regionale, e San Luca, in Promozione, che non saranno ai nastri di partenza.

In seguito a queste defezioni, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha deliberato il ripescaggio dello Stilomonasterace in Eccellenza, squadra che aveva perso lo spareggio playoff di Promozione, e delle società Rocca di Neto e Pino Donato Taverna in Promozione, entrambe sconfitte negli spareggi di Prima Categoria.

Con queste decisioni, è stato definito l’elenco ufficiale delle società partecipanti ai due campionati regionali maggiori e composti i gironi di Promozione, che inizieranno domenica 14 settembre 2025.

Organico Eccellenza 2025/2026

Le 16 squadre iscritte al campionato di Eccellenza sono: Bocale Calcio ADMO, Brancaleone, Castrovillari Calcio, Cittanova Calcio, DB Rossoblù Città di Luzzi, Digiesse Praiatortora, Gioiese 1918 (con una prevista scissione in Polisportiva Gioiosa), Isola Capo Rizzuto 1966 (in attesa di fusione con US Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club), Paolana, Reggioragense 1960, Rossanese, Soriano 2010, Stilomonasterace Calcio (ripescato), Trebisacce Calcio, US 1912 Palmese e Virtus Rosarno.

Organico e gironi Promozione 2025/2026

Il campionato di Promozione vede 32 squadre divise in due gironi:

Girone A: AEK Crotone (attesa scissione in Union Kroton 1988), Altomonte, Bisignano, Calcio Malvito (con prevista scissione in Virtus Acri), Campora, Cassano Sybaris, Città Amantea 1927, Cotronei Calcio, Kratos Bisignano, Marca Football Club (in attesa di fusione in USC Corigliano Marca), Mesoraca Calcio, PLM Morrone, Rende Calcio 1968, Rocca di Neto 1966, Scalea Calcio 1912 e Sersale Calcio 1975.

Girone B: Africo, Ardore, Atletico Maida, Bianco, Bovalinese 1911, Comprens. Capo Vaticano, Deliese, Gioiosa Jonica ASD, Melito, Pino Donato Taverna, Pizzo, Pro Pellaro, San Nicola Chiaravalle (con previsto cambio denominazione in S. Nicola Chiaravalle Soverato), Sporting Polistena, Taurianova Academy (attesa cambio denominazione in Taurianova) e Val Gallico.

Domande di ripescaggio non accolte

Sono state inoltre presentate domande di ripescaggio, non accolte per mancanza di posti o requisiti, da parte di Rende Calcio 1968, Val Gallico, Ardore, Altomonte e Marca FC per l’Eccellenza, e Soccer Montalto, Caraffa e Catona Calcio per la Promozione.