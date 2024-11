Il Comitato regionale, dopo lo stop per Covid, ha diramato i nuovi calendari aggiornati anche per quanto riguarda il torneo di Promozione e il campionato Under 19. Variate anche le date di Play off e Play out - SCARICA

Attraverso il Comunicato Ufficiale n. 88 il CR Calabria ha riformulato i calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria ed Under 19 le cui gare sono state rinviate a causa della sospensione del 9 e 16 gennaio.

Si riprende, dunque, nel prossimo weekend (22-23 gennaio) per quel che concerne Eccellenza, Promozione e Prima Categoria; per il campionato Under 19 la ripresa è fissata per martedì 1 febbraio.

Play off e Play out

Variano di conseguenza anche le date per l'effettuazione dei Play Off e dei Play Out: in Eccellenza e Promozione le date previste sono domenica 8 e domenica 15 maggio (con eventuale spareggio play off in Promozione da giocarsi domenica 22 maggio). In Prima Categoria le date previste sono domenica 5 e domenica 12 giugno (con eventuale spareggio da giocarsi domenica 19 giugno).

I nuovi calendari

