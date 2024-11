Ufficializzati dal Comitato Regionale Calabria gli organici dei campionati di Eccellenza e Promozione. La Vibonese conosce ora le concorrenti da superare nella corsa per il ritorno in serie D

CATANZARO - La Vibonese ora conosce anche i suoi avversari e sa chi dovrà superare per tornare immediatamente nel campionato di serie D. Il Comitato Regionale Calabria ha infatti diramato l’organico dell’Eccellenza. Piazze importanti ai nastri di partenza, club che nel passato recente hanno militato in categorie superiori e ai quali il blasone certamente non manca. Oltre la Vibonese, nell’elenco delle società più prestigiose ci sono il Castrovillari, il Corigliano, la Palmese, la Paolana e il Sambiase. Non tutte si attrezzeranno per disputare un campionato d’avanguardia. Tra le outsider occhio al Gallico, ma anche al Cutro e all’Isola Capo Rizzuto che conoscono molto bene l’Eccellenza.

Eccellenza. Acri, Bocale, Brancaleone, Castrovillari, Corigliano, Cutro, Gallico, Guardavalle, Isola Capo Rizzuto, Palmese, Paolana, Sambiase, Scalea, Sersale, Taurianovese, Vibonese

Girone A: Amantea, Audace Rossanese, Cotronei, Filogaso, Garibaldina, Juvenilia Alto Jonio, Luzzese, Promosport, Roccabernarda, Roggiano, San Fili, San Lucido, Sant’Anna, Sporting Club Davoli, Torretta, Trebisacce

Girone B: Aurora Reggio, Bagnarese, Bianco, Cittanovese, Caulonia, Deliese, Gioiosa Jonica, Locri, Marina di Gioiosa, Polistena, Reggio Mediterranea, Rizziconi, San Giuseppe, Serrese, Soriano, Villese