Vincere non è mai banale e ripetersi è ancor più difficile. proprio per questo la scelta dell’allenatore è sempre quella più delicata e che non si può sbagliare, anche perché in caso contrario andrebbe a compromettere un’intera stagione. Questo il Le Castella lo sa bene e proprio per questo, prima di scegliere, ha voluto prendersi tutto il tempo a disposizione, anche perché all'orizzonte c'è un campionato di Prima Categoria da neopromossa da affrontare. Alla fine però la scelta è di quelle importanti dal momento che è ricaduta su una figura competente come lo è Francesco Maiolo: sarà lui il nuovo allenatore del club.

Le Castella, ecco l'allenatore

Un allenatore sicuramente vincente come dimostrano le ultime stagioni: tre campionati di Prima Categoria vinti (Sant’Anna, Caccurese, AEK Crotone) e altrettante promozioni sfiorate (con Sant’Anna, Petronà e Scandale). A questi si aggiungono le esperienze con il Crotone Under 17 e la Primavera 2, senza dimenticare la guida dell’AEK Crotone in Promozione e dell’Isola di Capo Rizzuto in Eccellenza con annessa salvezza. Adesso l’avventura con il Le Castella che, per dirla con le sue parole: «Mi dà grande entusiasmo e fiducia, la rosa è ben costruita e sto già lavorando con il direttore per migliorarla, non vedo l’ora di iniziare». Insieme a lui, come sempre, ci sarà il suo staff tecnico, composto da Michael Campo (nel ruolo di collaboratore tecnico) e Francesco De Biasi (nel ruolo di preparatore atletico).



Il direttore sportivo Saverio De Falco commenta così l’annuncio del nuovo allenatore: «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Mister Francesco Patti. Nel calcio, come nella vita, le strade spesso si incrociano e si rincrociano: ci auguriamo sinceramente che possa superare al più presto le vicissitudini personali che lo hanno portato a rinunciare all’incarico».