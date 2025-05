Una sempre più intensa nuvola di incertezza si avventa sul tetto di casa Locri. Già perché dopo l'ultimo posto nel campionato di Serie D, e la conseguente retrocessione in Eccellenza, il Cavallo Alato sembra faccia fatica a tornare a spiegare le ali. di certo sarà un'estate lunga per ripartire da zero e ricostruire non solo la rosa ma la società. Già perché il Locri, nelle scorse ore, ha annunciato l'azzeramento di tutte le cariche dirigenziali portando anche un velo di limbo nel futuro amaranto. Una stagione sicuramente storta e con programmi decisamente diversi da quelli che poi si sono verificati, anche perché la squadra era costruita e aveva tutte le potenzialità per poter raggiungere una salvezza ampiamente tranquilla.

Il comunicato

Come un fulmine a ciel sereno, dunque, ecco il comunicato apparso sulle pagine social del club: «L’A.C. Locri 1909 comunica ufficialmente l’azzeramento di tutte le cariche societarie attualmente in essere. Contestualmente, si rende nota la piena disponibilità e apertura alla cessione della società. Chiunque fosse seriamente interessato a rilevare l’A.C. Locri 1909 è invitato a mettersi in contatto con i vertici societari. Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto il club in questi anni».